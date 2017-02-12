Что нужно сделать в цветнике?

Дата публикации: Сегодня, 15:03

В конце марта в солнечную погоду мы начинаем проветривать укрытые с осени розы, гортензии и другие многолетники, слегка приподнимая укрытие.

Чтобы избежать выпревания, хорошо разбить наст над садовой земляникой луковичными культурами.

Если, после того как сойдёт снег, мы обнаружим, что корневая система многолетников и двулетников всё-таки немного подопрела, то необходимо срочно пересадить их и замульчировать торфом.

Нужно проследить, чтобы над многолетниками было достаточно снега, так как ещё возможны заморозки, и корни могут подмёрзнуть.

Можно уже начинать подкормку луковичных культур и многолетников, разбросав по снегу комплексное минеральное удобрение, в котором преобладает азот.

Но самая главная забота у дачника в марте — это, конечно, рассада. Ведь именно на этот месяц приходится большинство работ, связанных с выращиванием рассады.

Нужно ухаживать за посаженными в феврале растениями, а также продолжать высев тех культур, у которых подошли сроки посева на рассаду.

Наступило время, когда нужно «готовить сани» для будущего урожая. Поэтому, дорогие друзья — «все в сад»! Это только кажется, что в мартовском саду голо и холодно; на самом деле процессы пошли — всё просыпается, оживает, готовится к новой активной жизни. Не упустите момент, начинайте вовремя производить необходимые дачные работы.

Итак, вперёд! Берёмся за дело, ведь работа на земле — отличный лекарь от всех болезней и плохого настроения!

Источник