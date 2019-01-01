Зачем Нарве Дом эстонского языка?

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Начавший свою работу в январе этого года в Нарве Дом эстонского языка, по замыслу его организаторов, должен дать взрослым нарвитянам новые возможности для изучения государственного языка и главное – помочь использовать его на практике. Как говорится, развязать язык.

Не представляю, является ли вопрос владения государственным языком для жителей Даугавпилса и Висагинаса актуальным и есть ли у вас вообще такая проблема, но для нарвитян, 97 процентов которых считают своим родным языком русский, это очень большая и болезненная тема. Частично я уже затрагивала языковой вопрос, когда в октябре прошлого года рассказывала в своем материале «Уроки эстонского для русскоязычных дошколят: трудно стать отличником» о том, как обстоят дела с обучением эстонскому языку детей. У темы обучения государственному языку взрослого русскоязычного населения Эстонии (а это одна треть населения страны) – особый накал.

Приведу лишь пару красноречивых примеров. В январе прошлого года регистрация на бесплатные курсы эстонского языка вызвала такой ажиотаж, что сайт Фонда интеграции, объявивший набор, завис от наплыва желающих. По всей стране места на курсы разлетелись за считанные часы, в Таллинне и вовсе за 45 минут; в Нарве регистрация длилась меньше двух часов. В августе того же 2018 года ситуация повторилась: зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка на сайте Фонда интеграции стало невозможно уже с первых минут начала регистрации — техническая поддержка сайта просто не справилась с наплывом желающих.

Причем, как свидетельствуют данные Фонда интеграции, наибольшей популярностью языковые курсы пользуются (вопреки ожиданиям) не у тех, кто недавно приехал в Эстонию и желает выучить эстонский язык с нуля, а у тех людей, которые уже долго живут в Эстонии и немного знают язык, но хотят действительно его выучить, чтобы не было проблем с общением.

Возможности есть

В целом сегодня у взрослых эстоноземельцев, желающих учить эстонский язык, есть для этого немало возможностей.

Во-первых, различные платные языковые курсы. Сразу замечу: они достаточно дороги. И получить денежную компенсацию за обучение можно лишь при условии, что человек успешно сдал экзамен.

Во-вторых, бесплатные курсы от Фонда интеграции для тех, кто хочет изучать эстонский язык на категории от A1 до С1. Объем организуемых бесплатных часов на одном курсе составляет в общей сложности 120 академических часов. Регистрация на эти бесплатные курсы проходит два раза в год. Принять участие в курсах может каждый житель Эстонии вне зависимости от того, какое у него гражданство или язык общения. К слову, расходы на обучение по этой программе возмещают Европейский социальный фонд и Министерство культуры.

В клубы языкового и культурного погружения приглашаются те, у кого уже есть категория В2 и кто хочет улучшить навыки владения эстонской речью.

С 2015 года Фонд интеграции осуществляет проект языковых кафе: кафе – это не языковое обучение, а возможность в непринужденной атмосфере попрактиковаться в разговорном эстонском, пополнить свой словарный запас.

Эстонский язык можно самостоятельно учить по интернету. Для начинающих предусмотрен онлайн-курс Keeleklikk. В марте 2018 года Фонд интеграции представил разработанную в Эстонии инновационную учебную программу по иностранным языкам Speakly, которую можно использовать как в компьютере, так и телефоне. На первом этапе вы учите слова; на втором – учитесь писать и говорить; на третьем – выполняете упражнения, имитирующие различные бытовые ситуации.

Бесплатные курсы эстонского языка на уровень А1 для получивших временный вид на жительство проводит Министерство внутренних дел. С недавнего времени Академия Министерства внутренних дел организует бесплатные курсы эстонского для тех, кто ходатайствует о получении эстонского гражданства.

Бесплатные курсы эстонского языка предлагает и Касса по безработице. Сейчас в Ида-Вирумаа на организованных Кассой курсах изучают эстонский язык около 1000 человек, причем около 800 из них - работающие люди.

Найти общий язык

- Однако курсы курсами, а живое владение языком, это, как показывает практика, несколько иное. В условиях отсутствия языковой среды, как это получается в Нарве, люди годами ходят на курсы эстонского языка, успешно или не очень сдают экзамены, получают различные категории, и тем не менее не готовы сказать, что могут использовать его в повседневной жизни. Впрочем, это касается любого не родного языка: если ты не применяешь его на практике, язык уходит. И Дом эстонского языка создан именно для того, чтобы рядом с языковыми курсами было место, где можно практиковать живой, разговорный эстонский язык, - объясняет идею создания Дома эстонского языка в Таллине и в Нарве Ирене Кяосаар, руководитель Фонда интеграции (уточню: Дома эстонского языка — это структурная часть Фонда интеграции). – Я лично думаю, что бесплатные языковые курсы - это малая часть того, что мы должны делать. Свои усилия мы сосредоточим на том, чтобы языковые навыки, полученные на курсах, в дальнейшем не терялись и чтобы для этого было много возможностей: например, языковые кафе, клубы эстонского языка и культуры, экскурсии в Тарту, Пярну, на Сааремаа, встречи с интересными людьми, кулинарные курсы на эстонском, помощь в проверке письменного изложения простых текстов и многое другое. Также мы будем разрабатывать новые методики преподавания эстонского, новые учебные материалы.

Ирене Кяосаар: «Мне кажется, сегодня в Нарве эстонский язык можно услышать все чаще. Дело даже не в том, что нарвитяне не владеют эстонским, а в том, что они боятся на нем говорить. И мы считаем одной из важных задач Дома эстонского языка этот страх преодолеть, чтобы люди чувствовали: это и их язык тоже!»

Важнейшая часть работы сотрудников Дома эстонского языка, подчеркивает Ирене Кяосаар, - это индивидуальные консультации для желающих овладеть эстонским языком.

- У людей может быть самая разная мотивация учить эстонский: кому-то он необходим ежедневно на работе, кто-то хочет сдать экзамены на гражданство или читать эстонскую прессу, а кто-то просто общаться. Самому человеку порой сложно определиться, на какие курсы с учетом его желаний и возможностей ему следует идти. Как правило, просто спешит записаться на те, что идут в данный момент. А они не для него. Как следствие – разочарование, неуверенность в себе, ощущение бездарно потраченного времени. Статистика показывает, что 20% взрослых учащихся вообще бросают языковые курсы. Наша задача – помочь человеку определиться, с чего ему лучше начать и как идти к цели, - говорит Ирене. - Многие считают, что языковые курсы – это единственная возможность изучения языка, и если не успели на них попасть, то ждут полгода следующих. А на самом деле можно не терять время и начать заниматься языком уже сегодня.

Самостоятельное изучение языка на интернет-ресурсах будет более продуктивным, уверена Ирене Кяосаар, если регулярно, предположим, два раза в месяц, встречаться с преподавателем-консультантом – такую возможность может дать опять же Дом эстонского языка.

Разработке новых методик преподавания, по словам руководителя Фонда интеграции, в Доме эстонского языка планируют уделять особое внимание.

- Например, есть такая методика, как обучение в тандеме - изучение языка в паре с эстонцем, желающим, в свою очередь, освоить ваш родной язык. Получается такое вот очень эффективное двойное погружение, - рассказывает Ирене Кяосаар. - Правда, в Нарве, вероятно, не найти эстонцев, которые бы не знали русского. Поэтому мы планируем организовать летние языковые лагеря и пригласить в Нарву жителей из других городов и регионов Эстонии: интерес у эстонцев к русскому языку сейчас большой, особенно у работающих в сфере гостеприимства, туризма.

Как поделилась с журналистами на открытии Дома эстонского языка в Нарве его руководитель Маргарита Кялло, у каждого из преподавателей дома множество творческих идей, которые они готовы воплощать в жизнь: «Одна из наших сотрудников имеет большой опыт музейной работы и хочет вести не просто языковое кафе, а кафе с «культурным уклоном»: чтобы это было место, где обсуждали бы картины и предметы искусства, различные исторические темы. Еще один из наших учителей предложил идею сделать курс написания творческих текстов (такой своеобразный курс журналистики для начинающих) на эстонском языке и ведения своего блога».

Ирене Кяосаар уточняет, что на языковых курсах в Доме эстонского языка дается подготовка на уровень А1 и А2. Если за первые три недели занятий человек понимает, что это не его уровень, он может спокойно отказаться, и на его место возьмут другого кандидата.

Бесплатные языковые курсы в Доме эстонского языка предназначаются для всех желающих, вне зависимости от их гражданства и языка общения.

Ждут в Доме эстонского языка и работодателей - чтобы вместе найти наилучшую возможность для языкового обучения работников, как непосредственно на предприятии, так и за его пределами.

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Откуда идея?

Идея создания Дома эстонского языка в Нарве и в Таллинне (где также высок процент русскоговорящих жителей) принадлежит Кристине Каллас, видному эстонскому политику, председателю совета Фонда интеграции, директору Нарвского колледжа Тартуского университета. Она подсмотрела ее в Брюсселе, познакомившись с деятельностью Дома голландского языка в столице Евросоюза. Правда, работа «голландского» дома сосредоточена в первую очередь на прибывающих в страну мигрантах. Идею создания Дома эстонского языка активно поддержала член эстонского парламента Виктория Ладынская, добившись, чтобы в государственном бюджете были выделены на это средства.

Концепцию Дома эстонского языка разработало Министерство культуры Эстонии. Полтора года назад было решено, что претворять эту идею в жизнь будет Фонд интеграции.

«Чтобы глаза горели»

В Доме эстонского языка в Нарве приступили к работе 5 преподавателей, столько же их в Таллине. По словам Ирене Кяосаар, на место директора Дома эстонского языка в Нарве претендовало 25 человек, на преподавательское место — по пять человек. Примечательно, что к участию в конкурсе приглашались не только филологи.

- Нехватка учителей эстонского языка ощущается в республике очень остро, поэтому изначально мы обещали, что не «обескровим» школы: то есть в нашу команду искали людей с высшим образованием, но не работающих учителей и даже не обязательно филологов, и не обязательно с языковыми категориями С1 или С2, - рассказывает Ирене Кяосаар. - Необходимое условие — владение эстонским на уровне родного языка, главное же – готовность что-то изменить и сделать. Чтобы глаза у них горели!

На вопрос о том, насколько хорошими учителями смогут быть люди, которые не владеют современными методиками преподавания, азами психологии и прочими необходимыми для учителя знаниями, Ирене Кяосаар отвечает:

- У нас заключен договор с Тартуским университетом, и на протяжении полугода шло обучение наших кадров по специально разработанной университетом программе, сейчас у каждого из них есть персональный ментор, так что обучение продолжается. К слову сказать, мы изучали практику преподавания государственного языка в других странах: так вот на курсах для взрослых работают не школьные, а специально обученные учителя.

«Надеемся, многим захочется к нам зайти»

Дом эстонского языка начал свою работу 4 января этого года в помещениях офисного центра Kerese Keskus. Здесь же расположился и головной офис Фонда интеграции. Но это временное размещение. Сегодня руководство фонда арендует для проведения языковых курсов Дома эстонского языка помещения и в других местах города, например, в Нарвской центральной библиотеке.

Дом эстонского языка в Нарве сегодня арендует помещения для своих курсов и в Центральной городской библиотеке.

Однако по планам уже этим летом Дом эстонского языка и Фонд интеграции переедут в реновированное здание в центре города на ул. Линда, рядом с недавно открывшимся театральным центром Vaba Lava Narva.

- У нас будет очень красивый гостеприимный дом, с большими окнами, белыми стенами, - делится планами Ирене Кяосаар, на столе которой лежит архитектурный проект Дома эстонского языка в Нарве. - Такой, что буквально с первого взгляда человеку станет интересно: а что это здесь происходит? и ему захочется к нам зайти. Мы же будем стремиться стать не просто опорой в изучении языка, но и помочь людям открыть для себя богатство и самобытность эстонской культуры в целом. Мы открыты для всех.

Наша справка:

Фонд интеграции в апреле 2018 года отпраздновал свое 20-летие. Это одна из первых крупных государственных структур, чей головной офис, согласно новой административной политике Эстонии «сделать государство ближе к жителям», в начале 2019 года переехал из Таллинна в Нарву.

16 января открыл свои двери Дом эстонского языка в Таллинне.

Фотографии Светланы Зайцевой.