Предпринимательство в Висагинасе: рискуют молодые

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По статистике только за первое полугодие 2018 г. в Висагинасе открылось 15 новых предприятий малого и среднего бизнеса - столько же, сколько за весь 2016 год. В 2017 году их было 18. Говорят ли эти цифры о том, что условия для начала собственного дела в городе улучшаются, и все большее число людей рискует заняться бизнесом? Кто делает этот рискованный выбор, и на какую помощь можно рассчитывать?

Молодой предприниматель Антон Евтюхов знакомит туристов с природой и культурой Висагинаса и его окрестностями

Чтобы понять, легко ли быть предпринимателем в Висагинасе, прежде всего нужно понимать специфику города, возраст которого всего 43 года. И большая часть из них - 35 лет - связана с деятельностью самого крупного промышленного предприятия в регионе – Игналинской АЭС. В связи с прекращением ее эксплуатации население города сократилось почти на треть – почти до 20 тысяч человек.

Вплоть до начала 2010 года, когда ИАЭС была окончательно остановлена, экономическая ситуация в городе напрямую зависела от атомной станции, и основным сопутствующим сектором бизнеса было строительство и проектирование.

Некоторое время на экономику влияли и планы литовской власти сохранить атомную энергетику и совместно с японским инвестором и балтийскими партнерами возвести к 2018-2019 новую современную Висагинскую АЭС. Однако планы оказались политической фикцией, что еще раз показало, насколько важно для города иметь собственное видение своего будущего и создавать все условия для развития бизнеса.

Сегодня Висагинас намерен развивать свое традиционное направление – основанную на инновациях промышленность, а также информационные технологии и туризм, к которому располагает живописная природа и многонациональная культурная среда.

Висагинас с высоты птичьего полета.

Помощь малому и среднему бизнесу в Висагинасе: начало всех начал

В Литве предпринимательством могут заниматься как юридические, так и физические лица. Физические лица - это мелкие предприниматели, которые могут работать или по бизнес-удостоверению (выдается на конкретный срок и только на определенные виды деятельности), или по справке об индивидуальной деятельности (неограниченно во времени и с небольшими ограничениями по видам деятельности).

К предприятиям - юридическим лицам - мелкого и среднего бизнеса относятся микропредприятие (персонал 1-9 человек и не превышающий 2 млн евро годовой доход), малое предприятие (10-49 работников, и годовой доход не превышает 7 млн евро) и среднее предприятие (50-249 работников, и годовой доход не более 40 млн евро).

Для поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках комплексной программы по смягчению последствий закрытия ИАЭС в Висагинасе еще 15 лет назад был создан Бизнес-инкубатор региона Игналинской АЭС, в который входят три самоуправления – Висагинское и соседние с ним - Игналинское и Зарасайское (центры районов – Игналина и Зарасай).

Бизнес-инкубатор осуществлял действовавшую в те годы программу по поддержке бизнеса, по которой предприниматели всех трех самоуправлений могли получать гранты на свое развитие. Кроме того, бизнес-инкубатор на льготных условиях сдавал начинающим предпринимателям в аренду помещения для офисов, мастерских и лабораторий, а также оказывал консультационные услуги по регистрации компаний, бухгалтерскому учету и др. Деятельность бизнес-инкубатора региона ИАЭС, как и других 5-ти инкубаторов и примерно 40 информационных центров бизнеса в Литве дотировалась государством.

Бизнес-инкубатор. Здесь начинающий найдет помощь бизнесу в Висагинасе.

За эти годы в Висагинасе было открыто немало успешных бизнесов, в том числе и совсем молодыми людьми, в самых различных сферах - информационных технологий, строительства, бытовых услуг. Многие сумели встать на ноги и окрепнуть, но и немалая часть предприятий по различным причинам закрылась.

Затем кардинальные политические изменения в Литве отразились и на сфере поддержки предпринимательства - государственные дотации почти полностью прекратились. В 2016 году местному самоуправлению было предложено взять бизнес-инкубатор под свой контроль, и оно было переименовано в Информационный центр бизнеса и туризма региона Игналинской АЭС (далее – Центр).

На какую помощь можно рассчитывать сегодня?

По статистике, в 2017 году в Висагинасе было зарегистрировано 299 юридических лиц, большинство которых - микропредприятия (77%) и малые предприятия (18%).

В 2019 году, рассказывает нынешний директор Центра Лена Бушко, начинающему мелкому предпринимателю может быть предложена не только сдача целого офиса (но уже без льгот, поскольку инкубатора как такового нет), но и аренда рабочего места – на час, сутки, месяц. По ее словам, эта услуга очень востребована, особенно для лиц, так или иначе ведущих бизнес в сфере информационных технологий.

А по всем тенденциям эта сфера и смежные с ней на сегодняшний день наиболее активно развиваются в Висагинасе. Например, один из «жильцов» Центра молодой предприниматель Сергей Трифонов изготавливает красочные развивающие детские книги, для которых разработал собственную технологию переноса картинки на ткань (фетр). Реализация продукции в основном идет через социальные сети и интернет-магазины, а главным рынком стали не европейские страны, а Россия.

Со своей бизнес-идеей С. Трифонов несколько лет назад вернулся в родной Висагинас после длительного времени, проведенного за границей, и для производства воспользовался не только помещениями центра, но и программой субсидий на поддержку рабочих мест местного отделения Службы занятости.

Однако, по его словам, система налогообложения Литвы не поощряет официальное трудоустройство работников, а литовское законодательство в целом не стоит на защите малого бизнеса. «Помню, был во Франции в 1997 году. Там малый бизнес освобожден от налогов на протяжении двух лет. Это реальная помощь. А то, что сейчас происходит с субсидиями (якобы помощь), «душится» налогами. И это неправильно», - говорит Сергей.

«My busy book» из Висагинаса знают российские малыши.

Кроме физического пространства Центр по-прежнему предлагает консультационные услуги, но их характер несколько изменился по сравнению с прошлыми годами. «Сегодня регистрация юридических и физических бизнес-лиц в Литве настолько упрощена, что по этому вопросу к нам практически никто не обращается», - говорит Л. Бушко, которая, кстати, сама относится к так называемым «возвращенцам» - к тем, кто, поработав за границей, вернулся жить в родной Висагинас. Большая востребованность в другой правовой информации: о получении лицензий и разрешений, о ведении бухучета и о налогообложении. Также помощь оказывается в поиске локации для деятельности – как в городе, так и за его пределами (для производства), и в поиске источников финансирования.

Например, промышленное предприятие из Латвии Recon Modul в 2017 году обратилось в Центр в поисках помещений для расширения своего производства в Литве. Сегодня это современный завод, расположенный в промышленной зоне Висагинаса, на котором работает около 40 человек.

Цех закрытого акционерного общества „Recon Modul“.

Где найти средства на бизнес в Висагинасе?

Как говорит Лена Бушко, в Висагинасе четко прослеживается две категории начинающих предпринимателей. Во-первых, это те, у кого есть средства для старта - например, возвращающиеся в город эмигранты и привозящие оттуда капитал и необычные бизнес-идеи; или заинтересованные преимуществами города приезжие бизнесмены, как ранее упомянутая компания из соседней Латвии. Вторая категория – это местные жители, которые решили открыть – иногда по совместительству с основной работой – свой бизнес. Но для всех них как для начала бизнеса, так и для его развития необходимы дополнительные источники финансирования.

Один из путей, в частности, для молодых (до 29 лет) предпринимателей, - получить льготный банковский кредит в размере до 25 тысяч евро. Такую возможность в Висагинасе предоставляет филиал Игналинской кредитной унии. Чтобы получить кредит, естественно, нужно предоставить бизнес-план и финансово обосновать рентабельность своего бизнеса.

Также для молодых начинающих предпринимателей действует программа безвозмездной помощи в уже упомянутой Службе занятости. Молодой человек, зарегистрированный Службой как безработный, может претендовать на дотацию до 15 тысяч евро на создание для себя рабочего места. Для этого ему необходимо заполнить форму заявки и учредить предприятие. Чтобы не пришлось возвращать деньги, оно должно проработать не менее 3 лет, а полученные от государства средства можно использовать только на оборудование для своего будущего бизнеса.

Так Антон Евтюхов, также вернувшийся с семьей после нескольких лет, проведенных в Англии, учредил фирму в сфере так называемого экотуризма. Выбранная им юридическая форма, по словам консультантов Висагинского центра бизнеса и туризма, приобретает все большую популярность. С 2011 г. в Литве появилось «малое общество» (по-литовски «mažoji bendrija» или MB), которое не требует ни уставного капитала, как закрытое акционерное общество, ни личной имущественной ответственности учредителя, как индивидуальное предприятие.

Предприятие А. Евтюхова, название которого в переводе звучит как «Лесные тропы», приобрело инвентарь для туризма: байдарки и фитбэки (велосипеды с утолщенными шинами). Природа окрестностей Висагинаса – леса и многочисленные озера – как нельзя лучше подходит для такого вида туризма, поэтому бизнес Антона и его семьи развивается и во многом - за счет иногородних и иностранных туристов. По данным местного центра бизнеса и туризма, только в центр в прошлом году обратилось почти 1300 туристов. В подавляющем большинстве это были жители из других регионов Литвы, однако немалая часть их из Украины, Белоруссии, Польши, а также Франции и даже США.

Активный и познавательный туризм в Висагинасе – в любое время года.

Финансовую безвозвратную помощь можно получить и из Висагинского самоуправления по программе поддержки мелкого и среднего предпринимательства. Конкурсы на участие в ней объявляются раз в году, максимальная сумма составляет до 6 тысяч евро (для новичков - не более 2 тысяч евро). Средства также могут быть использованы только на оборудование.

Висагинец Виталий Тримайлов рискнул воплотить в жизнь идею своего друга, прожившего значительное время в Ирландии. Однако реалии Висагинаса ее подкорректировали, и из первоначального плана создать «VR комнату» для молодежи появился уютный современный центр досуга под названием «Атмосфера», площадью около 600 кв. м. Основными его посетителями стали молодые семьи с детьми, и чтобы оправдать их ожидания, молодому предпринимателю постоянно приходится думать о том, что еще интересное можно было бы им предложить и где найти на это средства.

Уютная «Атмосфера» - не только для молодежи.

По упомянутой программе поддержки предпринимательства «Атмосфера» получила около 800 евро, которые будут использованы на приобретение стола для настольного тенниса и проектора. По признанию Виталия, для него эта деятельность в большей степени является не бизнесом, а «делом для души», дополнением к основной работе.

Креативность и стремление к самореализации у молодых людей сегодня становится важным мотивом для начала собственного дела. И это очень положительная тенденция, поэтому задача местных и центральных властей – всячески поощрять инициативность и предприимчивость не боящихся риска людей, тех, кто с багажом опыта и знаний, со свежими идеями, полный энтузиазма возвратился в Литву и Висагинас.

Алена Свидерская,

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