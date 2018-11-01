Строительство велодорожек: финиш откладывается

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Проект строительства пешеходно-велосипедных дорожек в Нарве в срок окончить не удалось. Часть работ фирма-подрядчик выполнит в течение декабря, часть перенесена на весну следующего года.

Временный асфальт, уложенный в снег, весной будет заменен на постоянный, утверждают чиновники.

Фото: Софья Боборенко

Завершить работы первого этапа проекта велодорожек планировалось к 8 декабря, но в ноябре строительные фирмы – подрядчики Infraehitus и Rand ja Tuulberg обратились с заявлением о продлении этого срока до июня 2019-го.

- Приносим нарвитянам извинения за неудобства и надеемся на понимание. Проект очень масштабный: порядка 35 км дорожек, из которых 15 – новые. Всегда возникают сложности, но мы стараемся быстро реагировать и принимать меры. Надзор на объекте осуществлялся ежедневно, - сказала руководитель службы проектов Департамента развития и экономики Анна Веево на традиционном инфочасе.

Закончат к июню

По словам руководителя службы проектов, фирма-подрядчик представила в департамент ходатайство о продлении срока окончания договора до июня, которое сейчас рассматривается и согласуется с представителями фондов, выделивших деньги.

Первый этап имеет два основных направления – внутригородские дорожки и дорожка, ведущая в сторону Нарва-Йыэсуу. Внутренние городские велодорожки готовы на 83 процента.

- Работы не были закончены в срок потому, что в городе параллельно шла реализация и других проектов, с этим тоже приходилось считаться. Некоторые участки остались в результате недоделанными. Но сейчас, например, продолжаются работы по строительству ограждений под железнодорожным мостом, на следующей неделе начнут устанавливать по всему городу светильники для освещения велодорожек. Словом, все работы, которые могут производиться зимой (кроме асфальтирования, озеленения и первого покоса), будут доведены до конца, - пояснила руководитель службы проектов.

Асфальтирование может начаться не ранее, чем откроются асфальтовые заводы, то есть в апреле, озеленение (высадка травы) и первый покос традиционно планируются на май. Большую часть озеленения подрядчик уже выполнил, высадив две рощицы деревьев в районе Кадастику, где в дальнейшем планируется создание благоустроенной зоны отдыха для горожан.

Неожиданные находки

По данным чиновницы, работы по дороге от перекрестка улиц Раквере - Йыэ-суу до памятника «Танк» выполнен на 86 процентов. На этом участке произошла задержка с асфальтированием улицы Йыэсуу вдоль частных домов. Это не успели сделать из-за проекта компании VKG. Фирма закончила свои работы только в августе, и лишь тогда на участок смогли придти строители дорожки. На остальной части остались лишь небольшие работы по приведению в порядок и озеленению склонов дорожки, которые будут завершены весной следующего года. На этом участке ещё необходимо установить автобусные павильоны, и зима этому не мешает.

Веево напомнила, что при строительстве этой дорожки работы в районе памятника «Танк» летом были неожиданно приостановлены в связи с археологическими находками. По проекту риск обнаружения подобных находок в учет не брался, о чем есть соответствующее согласование с Департаментом охраны памятников старины. Никто не предполагал, что в месте, где строительство уже проводилось, можно будет найти интересные артефакты. В итоге работы пришлось приостановить, провести археологическое исследование и консервацию объектов. Все это было оплачено из резервного фонда проекта.

Весной временный асфальт заменят

Асфальтирование тротуарных спусков, проведенное в срочном порядке подрядчиком на прошлой неделе прямо во время снегопада, вызвало негативную реакцию горожан и критику работы чиновников. Анне Веево пояснила, что сделано это было для обеспечения безопасности.

- Это временное решение, так как засыпка щебнем или крошкой мешала бы уборке и создавала неудобства для людей. Весной подрядчик снимет этот временный тонкий асфальт и заново положит покрытие с соблюдением всех требований технологии. Подобных спусков в городе – более ста, так что строители просто не успевали делать все сразу. Некоторые спуски заделать асфальтом не успели; фирма-подрядчик будет следить за состоянием этих участков и регулярно подсыпать щебень по мере необходимости, - заверила она.

Веево подчеркнула, что ни одна из пешеходно-велосипедных дорожек ещё не принята представителями департамента, все недочеты и недоделки будут по весне устранены.

Софья Боборенко