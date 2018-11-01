Как начать свое дело в Нарве

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С нового года в Нарве начнет действовать новый порядок поддержки начинающих предпринимателей. Претендовать на городскую субсидию теперь сможет большее количество создателей молодых нарвских фирм. А следовательно, предпринимательская активность населения в городе, по замыслу нарвских властей, должна возрасти.

Нарвитянка Анастасия Зайцева открыла свою студию Tata dress по пошиву платьев для маленьких леди, воспользовавшись стартовым пособием Кассы по безработице.

Пока же в Нарве она традиционно значительно ниже, чем в среднем по Эстонии. Как свидетельствует официальная статистика, на 1 января 2018 года в Нарве на каждую тысячу жителей приходилось по 69 зарегистрированных в Коммерческом регистре предприятий. Это втрое меньше, чем, например, в Таллинне.

В предприниматели – не от хорошей жизни

Такое положение дел объясняется многими причинами. В том числе и тем, что Нарва, третий по величине город Эстонии и самый крупный в уезде Ида-Вирумаа, долгие годы традиционно была городом крупной промышленности. В Нарве располагалось одно из крупнейших хлопчато-бумажных предприятий СССР - Кренгольмская мануфактура, где в советское время трудилось до 12 тысяч человек, знаменитый завод «Балтиец», выпускавший нестандартное оборудование и высокотехнологичные приборы в том числе и для оснащение пусковых объектов и научно-исследовательских институтов атомной энергетики СССР, Нарвские электростанции, комбинат стройматериалов, мощные предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности… Так что подавляющее большинство нарвитян привыкли работать на больших предприятиях (которых в прежних масштабах в нынешнее время просто не осталось), предпочитая чувствовать себя более комфортно в качестве наемных работников, чем отправляться в свободное плавание по бурному морю индивидуального предпринимательства.

- Бизнесом у нас в большинстве случаев начинают заниматься не от хорошей жизни и идут в предприниматели, можно сказать, поневоле: уволили с работы, некуда устроиться, а жить, кормить семью как-то надо, - делится своими наблюдениями Виталий Сергеев, двадцать лет руководивший целевым учреждением «Нарвский Бизнес-Центр», который занимался в том числе и начинающими предпринимателями, он также член городской комиссии по софинансированию проектов начинающих предпринимателей. – Нарвитяне не склонны рисковать и брать инициативу в свои руки. Во всяком случае люди старшего и среднего возраста, молодые смелее. Впрочем, эта ситуация повсеместная и характерна не только для Нарвы: как показывают международные исследования, во всех странах мира большинство людей хотят быть наемными работниками. Удел стать бизнесменами прельщает не многих.

По словам консультанта Нарвского бюро целевого учреждения «Ида-Вируский центр по развитию предпринимательства» (IVEK) Станислава Пирка, нельзя сказать, чтобы нарвитяне были совсем уж неактивны. Так, например, в 2017 году более 400-т нарвитян обратились к специалистам IVEK за различного рода консультациями по поводу того, как начать свой бизнес. Однако же реально тех, кто все же решается написать и представить свой бизнес-план и ходатайствовать о стартовом пособии, единицы.

Получить стартовое пособие

В Эстонии, признают специалисты, создана довольно сильная система поддержки начинающих предпринимателей. И люди, задумавшиеся об открытии собственного дела, могут использовать возможности различных фондов, программ, коммерческих и государственных структур, конкурсов идей (например, таких, как Ajujaht («Охота за умами») или Prototron), наконец, банков. При этом, речь идет не только о поддержке финансовой как таковой. Начинающие предприниматели могут пройти курсы по предпринимательству, получить устные консультации в уездных центрах поддержки предпринимательства, посещать менторские клубы и проч.

Стартовое пособие на начало своего бизнеса можно получить, например, от Кассы по безработице. Пособие в размере 4 474 евро предназначено для официально зарегистрированных безработных, а также для людей, получивших уведомление о сокращении, и с недавних пор - даже для неработающих пенсионеров, которые зарегистрированы в качестве соискателей работы. Пособие выдаётся в первую очередь для необходимых инвестиций, без которых начать предпринимательскую деятельность было бы невозможно.

Для того чтобы о нем ходатайствовать, уточняет заместитель руководителя отдела по пособию на начало предпринимательства Кассы по безработице Юлия Эйгирд, у человека должно быть пройдено обучение по азам

предпринимательства или иметься прикладное либо высшее экономическое образование, или опыт ведения бизнеса. Главное, что должен представить соискатель стартового пособия, – это реалистичный бизнес-план (наконец-то его можно писать и на русском языке). Самофинансирования для получения стартового пособия от Кассы по безработице не требуется.

По статистике только один из 4-х заявителей с первого раза получает от комиссии «добро» на выдачу пособия. «Главная причина — слабое обоснование собственной бизнес-идеи»,- объясняют в Кассе по безработице.

Нарвитянка Анастасия Зайцева открыла свою студию Tata dress по пошиву платьев для маленьких леди, воспользовавшись стартовым пособием Кассы по безработице. Собирается подать ходатайство и на городскую поддержку для начинающих предпринимателей. «Купить современное швейное оборудование без стартового пособия для меня было бы проблематично», - говорит девушка. Изделия своей фирмы Анастасия рекламирует через Инстаграм, Фэйсбук, Вконтакте.

В сентябре Анастасия стала участницей республиканской программы по созданию дизайнерских брендов Creative Narva. Семинары и мастер-классы для молодых предпринимателей проводят специалисты международного класса, дизайнеры и стилисты. 12 января будущего года Анастасия должна будет представить свою коллекцию одежды на конкурс программы. Приз — поездка в столицу европейской моды Милан.

Оказывает поддержку начинающим предпринимателям и государственный Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS). Стартовое пособие от EAS солидное - может составлять до 15 000 евро. Самофинансирование при этом составляет 20%. Пособие предназначено для уже зарегистрированных фирм, работающих не более двух лет.

- Однако требования фонда стали очень жесткими, - говорит Станислав Пирк. – Например, фирма должна взять на себя обязательства создать не менее двух рабочих мест с зарплатой 70% от средней по Эстонии – сегодня это 865 евро (брутто) и к третьему году работы достичь оборота 80 тыс. евро. Выполнить эти условия под силу немногим. И если на производстве это еще можно планировать, то, предположим, салону красоты, мастерской по ремонту обуви, кондитерской даже мечтать об этом не стоит.

Большинство ориентированы на торговлю и сферу услуг

А ведь именно в сфере услуг подумывают работать большинство из тех, кто хочет открыть свое дело в Нарве. «Согласно исследованию, проведенному Нарвским Бизнес-Центром в 2016 году, структура предпринимательства в Нарве такова: 33% нарвских предприятий работают в сфере торговли, 14% в сфере услуг, 13% - заняты в строительстве, профессиональную, техническую и научную деятельность ведут менее 5% нарвских предприятий. То есть, как видим, количество фирм нового поколения, основанных на IT-технологиях, в том числе инновационных и стартапов, пока минимально и их обороты незначительны», - уточняет Виталий Сергеев.

По словам Пирка, за последние полтора года о стартовом пособии EAS ходатайствовали 7 начинающих предприятий Нарвы, пятеро получили положительное решение фонда по своим бизнес-проектам. Однако трое из них, пересмотрев свои риски и обязательства, в итоге отказались от пособия. Которое, уточним, в случае неудачи бизнес-проекта необходимо вернуть фонду.

Город упростил условия

Нарвское самоуправление одно из первых в Эстонии начало поддерживать своих предпринимателей и делает это с 2003 года.

- Одной из мер является софинансирование проектов начинающих предпринимателей. В 2003-2017 гг. всего было поддержано 134 проекта; сумма городской поддержки составила 286 852 евро; создано 522 новых рабочих места; а сумма привлеченных с помощью проектов средств равняется 1 670 853 евро, - рассказывает главный специалист Департамента развития и экономики Нарвской горуправы Виктория Каю.

Самым урожайным, по словам Виктории Каю, был докризисный 2006 год – тогда город софинансировал 28 бизнес-проектов на сумму в 68 тысяч евро. В нынешнем, 2018 году, по предварительным прогнозам, будет поддержано 4 проекта.

- По существовавшему до последнего времени порядку ходатайствовать о городской поддержке могли только те начинающие предприниматели, чьи проекты уже были субсидированы из каких-либо государственных или международных фондов поддержки или программ помощи, чаще всего это были EAS и Касса по безработице, - объясняет В. Каю. – Понятно, что часть новоиспеченных бизнесменов оказывалась как бы «вне игры»: от EAS пособия не получить, потому что ты не экспортер, от Кассы по безработице тоже - поскольку не безработный... Поэтому в октябре этого года Нарвским городским собранием был принят новый порядок: теперь город будет поддерживать и тех начинающих бизнесменов, проекты которых не имеют внешнего субсидирования, но являются перспективными и жизнеспособными.

Максимальная сумма софинансирования по новому порядку будет равняться 3000 евро, но не более 50% от общей стоимости проекта.

Одним из условий для получения начинающим предпринимателем городской поддержки является то, что местом деятельности и местонахождением предпринимателя является город Нарва, а инвестиции, осуществляемые при помощи получаемого софинансирования, направляются на развитие предпринимательства именно в Нарве.

- Для получения городской поддержки начинающий предприниматель должен предоставить на рассмотрение специальной комиссии свой бизнес-план со всеми экономическими расчетами. Как и было прежде, в состав оценочной комиссии войдут представители городской управы и городского собрания, местные бизнесмены и представители консультирующих предпринимателей организации. Выделяемое софинансирование будет оставаться безвозвратным при том условии, что проект будет осуществляться надлежащим образом и все договорные условия будут выполняться, - уточняет Виктория Каю.

Виктория Каю подчеркивает, что город Нарва начал одним из первых в Эстонии выделять средства из городского бюджета на меры по поддержке своих предпринимателей.

Среднестатистический портрет

Нарисовать среднестатистический портрет нарвского начинающего предпринимателя, на взгляд Виктории Каю, невозможно: это люди самого разного возраста, пола, образования и социального статуса; большинство из них собираются работать на местном рынке в сфере услуг.

По словам Станислава Пирка, большинство нарвитян, которые сегодня посещают различные курсы и семинары по началу предпринимательской деятельности и приходят в IVEK за консультациями, это люди в возрасте плюс-минус 30 лет; если женщины, то 30% из них собираются работать в индустрии красоты, если мужчины, то 30% хотят открыть свою мастерскую по ремонту техники, еще 30% планируют работать в строительстве.

Ищут рынки за границами Нарвы

- В последнее время к нам в IVEK все чаще стали обращаться совсем молодые люди – выпускники вузов, студенты, которые еще учатся, но параллельно хотят зарегистрировать свою фирму и начать работать, даже старшеклассники, - рассказывает Станислав Пирк. – Как правило, они хотят попробовать свои силы в сфере ИТ-технологий, мультимедиа, вэб-дизайна, интернет-приложений, интернет-маркетинга. При этом, понятие физических границ – где будет зарегистрирована моя фирма, где буду находиться я сам и кому предлагать свою продукцию - для них, можно сказать, не существует. Например, недавно я помогал зарегистрировать в Нарве фирму для молодого человека, который сейчас живет и работает в Милане, еще одну фирму для нарвитянки, которая уехала жить в Австрию, а другая молодая жительница Нарвы, напротив, вернулась из Лондона в родной город, открывает здесь фирму по пошиву головных уборов, но собирается продавать свою продукцию в Великобритании.

По мнению Станислава Пирка, сегодня шансов стать наиболее успешными больше у тех предпринимателей, кто ищут рынки для сбыта своей продукции за границами Нарвы.

- Это понятно: рынок Нарвы и даже всей Эстонии – слишком маленький; покупательская способность местных жителей довольно низкая, - говорит консультант по бизнесу С. Пирк. – Но все же это еще не означает, что тот, кто собирается предлагать свою продукты и услуги исключительно на местном рынке, не смогут развивать свое дело. У успешного бизнеса, как известно, много составляющих.

Станислав Пирк: «В последнее время среди желающих открыть свое дело все больше молодежи — выпускников вузов, студентов и даже старшеклассников. Им интересно попробовать свои силы в сфере ИТ-технологий, мультимедиа, вэб-дизайна, интернет-приложений, интернет-маркетинга.

«Делай то, что лучше всего у тебя получается»

Нарвский предприниматель Андрей Матвеенков признается, что пытается вывести свою формулу успешного бизнес-предприятия на протяжении вот уже одиннадцати лет - с тех самых пор, как он, профессиональный психолог, ушел из школы, где преподавал, и решил попробовать себя совсем в ином качестве.

- Был момент, когда я и мои друзья организовали и вели одновременно три фирмы – рекламную, строительную и по изготовлению художественных изделий из металла, и дела у нас шли довольно успешно, - рассказывает Андрей. – Мы получили стартовое пособие от EAS, на которое приобрели дорогое производственное оборудование, как начинающим предпринимателям город тоже оказал нам свою поддержку. У нас были хорошие заказы, мы выигрывали конкурсы. Я администрировал наши проекты и параллельно овладевал новыми для меня рабочими специальностями, особенно захватило кузнечное дело. Но в 2009-м все резко изменилось. Какое-то время я надеялся, что экономический кризис скоро закончится и все вернется на круги своя. Увы!

В итоге Андрею пришлось продать квартиру, чтобы погасить долги перед Налоговым департаментом, и переехать жить на дачу. В пристройке он оборудовал кузницу – уже только для себя. Говорит, кровь из носу, а продержаться надо было три года – иначе пришлось бы возвращать все деньги фонду.

- Зато благодаря этой ситуации я убедился: ремесло может тебя прокормить. Главное делать то, что лучше всего у тебя получается, - говорит Андрей. – И как сказано в одном из древних трактатов, который однажды попался мне в руки: если ты будешь заниматься своим делом, то все мироздание будет тебе помогать, и ты не останешься без куска хлеба.

Сегодня Андрей Матвеенков – признанный мастер по изготовлению художественных изделий из металла, собственник кузницы «Дом Сварога», специалист по металлообработке и преподаватель слесарного дела в Ида-Вирумааском центре профессионального образования.

Изделия нарвского кузнеца Андрея Матвеенкова можно увидеть на улицах Нарвы , например, вот эту «Скамью примирения», которая с недавних пор стоит в одном из нарвских скверов.

Динамика положительная

Директор департамента развития и экономики Нарвы Георгий Игнатов, оценивая развитие предпринимательской среды Нарвы, довольно оптимистичен:

- Да, традиционно предпринимательская активность в нашем городе была значительно ниже, чем в среднем по Эстонии. Но в последнее время статистика показывает устойчивый рост количества предприятий на 1000 жителей города, и это не может не радовать. За последние 10 лет этот показатель вырос в два раза, что является одним из самых быстрых темпов в Эстонии.

Предпринимательство в Нарве в цифрах и фактах n На 6 февраля 2018 года в Нарве зарегистрировано 4101 коммерческое предприятие. n В Нарве лишь два зарегистрированных предприятия являются крупными по меркам госрегистра Эстонии (численность работников свыше 250 человек): OÜ Fortaco Estonia и AS Hanza Mechanics Narva. n Крупными предприятиями и работодателями для большого числа нарвитян являются AS Enefit Energiatootmine (бывшее название «Нарвские электростанции»), AS GE Power Estonia, AS Enefit Solution, Maxima Eesti OÜ и несколько других, но так как они зарегистрированы не в Нарве, то в общей городской статистике не учитываются. n 99,9% всех работающих в Нарве предприятий являются микро- (работает 1-9 человек), малыми (работает от 10 до 49 человек) и средними (50 – 249 работающих), причем именно микропредприятий – 93.3%. n Наиболее распространенной формой предпринимательства среди нарвских предпринимателей является паевое товарищество. Второй по распространённости формой являeтся физическое лицо-предприниматель. n Общее количество таких предпринимателей составляет 930. n В связи с тем, что форма предпринимательства при регистрации акционерного общества предусматривает наличие акционерного капитала объемом не менее 25 000 евро, то акционерными обществами являются в основном крупные предприятия. n В Нарве и уезде Ида-Вирумаа проблемы трудовой занятости острее, чем где-либо по Эстонии. В Кассе по безработице на конец 2017 г. было зарегистрировано 2747 безработных нарвитян - это 8,8% от всех официально зарегистрированных безработных Эстонии. Источник: www.investinnarva.ee

Светлана Зайцева

Фото: Светлана Зайцева