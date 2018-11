Как начать свое дело в Нарве

Предпринимательство в Нарве в цифрах и фактах n На 6 февраля 2018 года в Нарве зарегистрировано 4101 коммерческое предприятие. n В Нарве лишь два зарегистрированных предприятия являются крупными по меркам госрегистра Эстонии (численность работников свыше 250 человек): OÜ Fortaco Estonia и AS Hanza Mechanics Narva. n Крупными предприятиями и работодателями для большого числа нарвитян являются AS Enefit Energiatootmine (бывшее название «Нарвские электростанции»), AS GE Power Estonia, AS Enefit Solution, Maxima Eesti OÜ и несколько других, но так как они зарегистрированы не в Нарве, то в общей городской статистике не учитываются. n 99,9% всех работающих в Нарве предприятий являются микро- (работает 1-9 человек), малыми (работает от 10 до 49 человек) и средними (50 – 249 работающих), причем именно микропредприятий – 93.3%. n Наиболее распространенной формой предпринимательства среди нарвских предпринимателей является паевое товарищество. Второй по распространённости формой являeтся физическое лицо-предприниматель. n Общее количество таких предпринимателей составляет 930. n В связи с тем, что форма предпринимательства при регистрации акционерного общества предусматривает наличие акционерного капитала объемом не менее 25 000 евро, то акционерными обществами являются в основном крупные предприятия. n В Нарве и уезде Ида-Вирумаа проблемы трудовой занятости острее, чем где-либо по Эстонии. В Кассе по безработице на конец 2017 г. было зарегистрировано 2747 безработных нарвитян - это 8,8% от всех официально зарегистрированных безработных Эстонии. Источник: www.investinnarva.ee