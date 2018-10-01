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Давайте знакомиться, соседи!

Дорогие друзья, пользователи сайта www.prospekt.ee!

Спешим сообщить, что мы начинаем новый проект – «Соседи», который будет осуществляться в содружестве с нашими коллегами – журналистами независимых русскоязычных интернет-порталов www.grani.lv из латвийского Даугавпилса и news.tts.lt литовского Висагинаса. Каждый месяц на нашем сайте будут появляться материалы из этих городов. В свою очередь, пользователи этих сайтов ежемесячно будут иметь возможноть знакомиться с тем, что происходит в Нарве.