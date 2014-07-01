"Минималка" в Эстонии поднимется до 500 евро

Дата публикации: Вчера, 19:33

Как сообщает портал rus.err.ee Центральный союз работодателей Эстонии и Центральный союз профсоюзов в четверг подписали соглашение о минимальной зарплате, в соответствии с которым с начала 2018 года минимальная зарплата вырастет с 470 до 500 евро, а минимальная часовая оплата до 2,97 евро.

"Рост минимальной зарплаты, вдвое превышающий рост производительности труда, продолжает оказывать сильное давление на работодателей и требует роста эффективности. В то же время, важно содержащееся в соглашении понимание, что рост зарплат появляется не ниоткуда, а благодаря росту производительности", - сказал глава Центрального союза работодателей Тоомас Тамсар.

По словам председателя центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, переговоры о минимальной зарплате в этот раз были сложнее обычного, поскольку для роста зарплаты было необходимо достичь соглашения и по долгосрочной методике роста минимальной зарплаты в будущем.

"Мы за последние пять лет привыкли к быстрому росту минимальной зарплаты в среднем на 10% в год, он положительно повлиял на выравнивание зарплат. Теперь темп падает, но в соответствии с согласованной формулой роста всем работникам все же достанется справедливая доля экономического развития", - сказал Петерсон.

Соглашение о минимальной зарплате по сути является расширенным коллективным договором на высшем уровне — это значит, что оно является обязательным для всех работодателей Эстонии, поэтому с начала следующего года будет запрещено платить работающим на полную ставку работникам месячную зарплату менее 500 евро.

В 2017 году минимальная зарплата в Эстонии составляет 470 евро в месяц, нетто-сумма, которую получает работник, составляет 398,46 евро. В 2018 году минимальная зарплата и размер необлагаемых налогом доходов работников с низкими и средними зарплатами поднимутся до 500 евро — это значит, что нетто-доходы получателей минимальной зарплаты вырастут до 482 евро в месяц.

Источник rus.err.ee.