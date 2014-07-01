За ночь произошло 51 ДТП

Дата публикации: Сегодня, 09:48

За минувшую ночь произошло 51 связанное с гололедицей ДТП.

«С восьми вечера в среду до семи утра полиции поступило 51 сообщение о повлекших за собой имущественный ущерб авариях, которые были преимущественно вызваны скользкой поверхностью дорог», - сказал BNS в четверг пресс-секретарь департамента полиции и погранохраны.

По его словам, на данный момент нет сообщений о погибших, но он подчеркнул, что в прошлом году во время первого снегопада были смерти на дорогах.

«Ключевые слова сегодня это — запаситесь временем, не спешите, выдерживайте правильную дистанцию и выбирайте скорость движения в соответствии с условиями на дорогах», - подчеркнул ведщий специалист по охране правопорядка PPA Калмер Тикерпе.

За ночь полиции поступило 11 сообщений о препятствиях на дорогах, большая их часть касалась упавших на проезжую часть деревьев.

BNS