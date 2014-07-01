1 ноября нотариусы принимают бесплатно

Дата публикации: Сегодня, 17:59

В среду, 1 ноября, с 14:00 до 17:00 все нотариальные бюро Эстонии ждут в гости жителей своих уездов. В этом году основной темой дня открытых дверей станут сделки с недвижимостью, но также приглашаются все интересующиеся, желающие получить совет в отношении наследования, имущественных отношений в браке, предпринимательства или иных тем, касающихся работы нотариусов, сообщается в пресс-релизе.

”Сфера недвижимости сейчас популярна, количество сделок растет, и нотариусы со своей стороны должны сделать все, чтобы люди в такой ситуации принимали четкие и продуманные решения, — пояснил председатель Нотариальной палаты Тарво Пури. — Мы приглашаем поинтересоваться тем, что необходимо знать, покупая или продавая недвижимость, а также обсудить покупку недвижимости ”на бумаге” или без разрешения на эксплуатацию, рассрочку, природу ипотеки и вопросы, связанные со скрытыми недостатками. Наша цель — сделать так, чтобы никто не жалел потом о сделанном выборе”.

Двери нотариальных бюро открыты во всех уездных центрах Эстонии, а также в ряде других городов, например, в Ряпина, Элва, Кейла, Нарве и Силламяэ.

”Конечно, нотариальные бюро открыты и в другие дни, а консультации в связи со сделками всегда бесплатны, но 1 ноября мы ждем и тех, кто еще только взвешивает возможность заключения той или иной сделки или просто хочет спросить совета, чтобы сделать информированный выбор”, — добавил Пури.

Адреса и контактные данные всех нотариальных бюро Эстонии можно найти здесь.

В прошлом году 91 действующий в стране нотариус совершил 295 155 сделок, причем наиболее распространенными были сделки с недвижимостью.