Сильный ветер поднимет на Балтийском море волны до трех метров

Дата публикации: Сегодня, 11:41

Сильный ветер во вторник и в ночь на среду поднимает на Балтийском море волны до трех метров, предупреждает служба погоды.

В северной части Балтийского моря, на Рижском заливе и в проливе Вянамере ветер восточный и юго-восточный 7-11, порывами 14 м/сек, ночью усилиься до 10-15, порывами 20 м/сек . Высота волны ночью 1,5-3 метра. Без осадков, видимость хорошая.

В западной части Финского залива в первой половине дня ветер переменных направлений, 2-7, во второй половине дня усилится юго-восточный ветер 5-10, ночью до 13, порывами 17 м/сек. Высота волны 1-2 метра. Без осадков, видимость хорошая.

В восточной части Финского залива в первой половине дня ветер переменных направлений, 2-6, во второй половине дня чуть усилится южный и юго-восточный ветер, ночью порывами 5-10 м/сек. Местами дож и мокрый снег, видимость от умеренной до хорошей.

BNS