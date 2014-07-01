Тыквы для праздника в зоопарке собирали по всей Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 17:47

В субботу, 28 октября, в Таллиннском зоопарке пройдет праздник тыквы – обитателям предложат десерт, сервированный особым образом, чтобы разнообразить их жизнь.

Гостям предложат прогуляться по осеннему зоопарку и посмотреть, как животные будут расправляться с тыквой – кто закопается в тыквы, кто будет катать плоды как мяч, кто разобьет, чтобы добраться до сладкой мякоти.

Все тыквы, предложенные обитателям зоопарка, выращены жителями Эстонии. Они прибыли со всей страны от Сааремаа до Ида-Вирумаа, от Вырумаа до Хийумаа.

Угощение из тыквы ждет и посетителей: в 14:00 около слоновника предложат тыквенный суп.

Начнется праздник в 10:00 в Доме белых медведей. С программой можно ознакомиться на сайте зоопарка.

ERR