Мадисон: Эстония не должна следовать иммиграционной политике Брюсселя

Дата публикации: Сегодня, 09:40

Правительство Эстонии должно последовать примеру стран Вышеградской группы, а также Австрии и Латвии и направить Европейскому Союзу четкий сигнал о том, что Эстония больше не примет иммигрантов по квоте ЕС, заявил в пятницу заместитель председателя парламентской комиссии по делам ЕС Яак Мадисон.

«Учитывая вызывающие тревогу тенденции в Европейском Союзе, только вопрос времени, когда Эстонии вновь начнут навязывать иммигрантов, - сказал Мадисон. - Недавно Европейский Союз озвучил план принять 50 000 беженцев прямо из стран Африки, Ближнего Востока и Турции, только чтобы мигранты не предпринимали бы опасное путешествие через Средиземное море. В коридорах Европейского парламента зреет план ввести для стран ЕС обязательные к исполнению квоты по приему беженцев».

По словам Мадисона, нельзя допустить, чтобы правительство Эстонии подыгрывало силовой политике Брюсселя. «Эстония в вопросах иммиграционной политики должна быть заодно со странами Восточной Европы. Так же, как Венгрия, Латвия, Польша, Словакия, Чехия и только что избравшая себе правое правительство Австрия жестко противостоят расселению у себя мигрантов, прибывших в другие страны, и правительство Эстонии тоже должно сказать Брюсселю четкое «нет». Эстония должна отстаивать право стран-членов на самостоятельную иммиграционную политику».

BNS