Работодатели планируют повысить зарплаты работников

Дата публикации: Сегодня, 15:39

В ходе свежего исследования работодателей, проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, выяснилось, что 46% работодателей планируют повысить уровень зарплаты работников. Новые рабочие места планируется создать на каждом втором предприятии, 72% работодателей намерены взять на работу дополнительную рабочую силу.

«В девятом по счету осеннем исследовании рынка труда на сегодняшний день участвовали из разных сфер деятельности и регионов более 500 работодателей, которые предоставляют работу примерно 40 000 человек, - сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. - Почти половина участников исследования (46%) планируют в ближайшее время повысить основную зарплату работников, это говорит о том, что многие работодатели по-прежнему

ощущают давление на уровень заработной платы и намерены соответствовать ожиданиям работников. В прошлом году повышение зарплаты планировали треть (33%) работодателей».

«Повысить основную зарплату всем работникам своей организации в ближайшее время желают 16% участвовавших в опросе работодателей. На других участвовавших в исследованиях предприятиях планируемое повышение зарплаты коснется части групп работников или отдельных работников. Планируемое работодателями повышение зарплаты останется в основном в пределах 10%, - добавил Хенри Аувяэрт. - Около трети работодателей (29%) не планируют вносить изменения в зарплаты, четвертая часть (25%) пока не приняли решения в части изменения зарплат, а небольшая часть (0,4%) работодателей, напротив, намерены снизить зарплаты, но это касается лишь отдельных работников».

По словам Хенри Аувярта, ожидания соискателей работы в части зарплат возросли, однако одновременно выросла и неудовлетворенность работников своей основной зарплатой, что оказывает на работодателей сильное давление по корректировке уровней зарплаты.

Нанять новых работников втечение следующих шести месяцев собираются 72% работодателей, дополнительные рабочие места планируется создать на каждом втором предприятии. «На большую потребность работодателей в рабочей силе

оказывает влияние и исключительная подвижность работников на рынке труда – в проведенном весной Агентством по исследованию зарплат, CV Keskus и другими партнерами исследовании целых 72% респондентов ответили, что открыты для новых предложений о работе. Количество свободных должностей может в следующие полгода увеличиться, поскольку в связи с нехваткой рабочей силы эстонский рынок труда будет испытывать трудности с заполнением дополнительных рабочих мест», - сказал Хенри Аувяэрт.

Окончательные результаты исследования, которые помогут проанализировать тенденции в области зарплаты и потребности работодателей в рабочей силе по сферам, станут известны в середине ноября. Работодатели могут внести свой вклад в исследование до 31 октября.

BNS