Какие налоги будут действовать в 2018 году

РеспубликаКакие налоги будут действовать в 2018 году
Налогово-таможенный департамент сделал обзор того, какие налоги будут действовать в следующем году, и какой доход не облагается налогом, передают "Деловые Ведомости".
Подоходный налог — 20%, социальный налог — 33%, страхование по безработице — 1,6% для работника, 0,8% для работодателя.
Доход, который не облагается подоходным налогом: 500 евро в месяц, до 6000 евро в год.
Отчисления в пенсионный фонд: 2%. Если работник достигает пенсионного возраста, то отчисления будут прекращены после 31 декабря, а если личный код работника начинается с 35409 или 45409, то 1 января 2018 года выплаты во вторую пенсионную ступень прекращаются.
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