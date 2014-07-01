Около 800 служащих в Тапа военных НАТО получили медали за участие в миссии

Дата публикации: Вчера, 15:18

На торжественном построении в военном городке Сил обороны Тапа в пятницу министр обороны Юри Луйк и командующий Силами обороны генерал Рихо Террас вручили военнослужащим боевой группы НАТО медали за участие в международной военной операции.

Луйк поблагодарил военнослужащих за службу и вклад в обороноспособность Эстонии, сообщили BNS из Министерства обороны. «Наряду со сложившимся в Афганистане боевым братством вы научились нести службу в совершенно иной среде. Ваша служба в этом регионе говорит о тесных и добрых отношениях между Эстонией и Соединенным Королевством, а полученный в Эстонии опыт позволит укрепить НАТО в целом», - сказал Луйк.

Министр добавил, что присутствие боевой группы в Эстонии позволяет обеспечивать высокий уровень обороноспособности и что отсутствует страх перед повторением исторических трагедий.

Генерал Террас подарил подразделению из Соединенного Королевства флаг командующего Силами обороны.

На построении медали в благодарность за примерную службу и выдающееся сотрудничество в качестве членов боевой группы получили 773 британских военнослужащих.

Боевая группа НАТО из 1200 британских, французских и датских военнослужащих приступила к службе в Тапа в начале апреля в составе 1-й пехотной бригады.

Подразделение вооружено танками Challenger 2, боевыми машинами пехоты Warrior и самоходными артиллерийскими установками AS90.

Франция предоставила для участия в группе 300 военнослужащих с танками Leclerc, боевыми машинами пехоты VBCI и бронемашинами VAB.

В следующем году на смену французскому подразделению прибудет датское.

В построении также приняла участие посол Соединенного Королевства в Эстонии Тереза Баббер.

В связи с изменившейся обстановкой в сфере безопасности лидеры всех 28 стран НАТО решили на саммите в Варшаве прошлым летом разместить в Эстонии, Латвии, Литве и Польше боевые группы с целью сдерживания и коллективной защиты.

BNS