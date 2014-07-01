Eesti Post выпустит марку посвященную Керсти Кальюлайд

Дата публикации: Сегодня, 10:47

Предприятие связи Eesti Post выпустит посвященную нынешнему президенту Эстонии Керсти Кальюлайд почтовую марку, которая выйдет в серии марок «Президенты Эстонской республики».

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что посвященная Керсти Кальюлайд марка выйдет в учрежденной Eesti Post и Государственной канцелярией серии «Президенты Эстонской республики с 1918 по 2018 годы».

Марка, которая выйдет в обращение в первую годовщину вступления Керсти Кальюлайд в должность — 10 октября — будет семнадцатой по счету в серии. Всего в данной серии запланировано выпустить 19 тематических марок.

Оформил марку художник Лембит Лыхмус.

BNS