В зоопарке откроется павильон «Мир белого медведя»

РеспубликаВ зоопарке откроется павильон «Мир белого медведя»
В воскресенье, 8 октября, в 11:00 в Таллиннском зоопарке откроется новый павильон для белых медведей.
По случаю открытия «Мира белого медведя» перед павильоном в большой палатке пройдет ряд мероприятий: вести праздник будет белый медведь Торми, «Калев» будет угощать конфетами, выступит Оркестр полиции и погранохраны. В ходе мероприятий будет проходить сбор денег для медведей. Мероприятия продолжатся до 15:00, инфопункт закроется в 17:00.
«Отрадно констатировать, что проект, который начался с гражданской инициативы в 2012 году, при сотрудничестве нескольких сторон успешно завершился, пожертвования на строительство дома для белых медведей совершали как частные лица, так и организации, – сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В результате крупных городских инвестиций белые медведи наконец-то обрели соответствующие современным требованиям условия жизни».
Руководитель департамента культуры Айни Хярм напомнила, что новый, просторный поляриум начали строить осенью прошлого года. Стоимость строительства составила более трех миллионов евро. Таллинн внес 2,7 миллиона евро, благотворители посредством фонда «Tallinna Loomaaia Sõprade selts» – более 350 000 евро, и государство – 35 000 евро. Строительные работы осуществлены «Astlanda Ehitus OÜ».
В Таллиннском зоопарке живут четыре белых медведя: медведь Норд, медведица Фрида и их медвежата – Нора и Арон. Климатические изменения оказывают влияние на экосистему, в том числе на среду обитания белых медведей.
Зоопарки играют важную роль в сохранении вида.
BNS
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