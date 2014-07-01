Начинается конкурс «Бетонное сооружение 2017 года»

Дата публикации: Сегодня, 11:05

Союз бетона Эстонии и Эстонский союз производителей строительных материалов

объявляют о начале конкурса «Бетонное сооружение 2017 года».

Цель конкурса заключается в том, чтобы повысить репутацию бетона как

отечественного строительного материала и способствовать развитию бетонной

архитектуры, технологии и бетонного строительства.

«Если где-то в Эстонии что-то строится, то обязательно используется и

бетон. К счастью и в нынешнем году бетона вновь потребовалось больше, чем

ранее»,- сказал председатель Союза бетона Эстонии Тийт Роотс. «Уже

построено и строится множество замечательных строений и сооружений, в

которых бетон играет значительную роль. Ждем их среди участников конкурса

на лучшее бетонное сооружение»,- добавил Роотс.

На конкурс бетонного сооружения можно представить:

- строения – здания и сооружения, которые переданы или будут переданы

заказчику в течение 2017 года;

- строения, которые на данный конкурс ранее не представлялись.

Представлять можно и конструкции и технологические решения.

Победит объект или технологическое решение, в котором значительный вклад

внесен работой зарегистрированных в Эстонии предпринимателей и использованы

поставленные из Эстонии бетонные материалы. При выборе работы-победителя

будут учитываться также профессионализм, степень требовательности к

проектированию и строительству, качество и уровень инновации.

Главный приз получит автор победившей идеи. Отмечены будут также заказчик,

проектировщик, строитель, поставщик опалубки и поставщик бетона.

В жюри входят представители Союза архитекторов Эстонии, Союза бетона

Эстонии, Союза инженеров-строителей Эстонии, Союза

предпринимателей-строителей Эстонии, Эстонского союза консультационных

предприятий в области строительства, Эстонского союза производителей

строительных материалов, Kunda Nordic Tsement и журналисты, освещающие

строительные темы. Жюри созывает организатор конкурса.

Срок представления работ на конкурс – 1 декабря 2017 года.

Победитель будет назван на общереспубликанском Дне бетона в марте 2018

года.

Конкурс по определению лучших бетонных строений проводится уже семнадцать

лет.

Призёры 2016 года

Бетонным сооружением 2016 года был выбран Эстонский национальный музей.

Главный приз – DGT Architects (Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane).

Приз заказчика – Riigi Kinnisvara AS; приз конструктора – Novarc Group AS;

Приз за строительные работы – Fund Ehitus OU;

Приз за бетонные работы –Alusehitus OU, BGM Ehitus OU, K-Most AS;

Приз за бетонные элементы – TMB Element OU;

Приз за бетон – Rudus AS, TM Betoon OU;

Приз за опалубку –Ramirent Baltic AS.

Союз бетона Эстонии – это объединяющее 58 предприятия, организации и

частных лиц объединение, способствующее использованию бетона как

отечественного строительного материала.

Эстонский союз производителей строительных материалов – это объединение

предприятий, занимающихся производством и продажей строительных материалов,

в которое входят 62 предприятия.

Дополнительная информация:

Тийт Роотс, председатель правления Союза бетона Эстонии, руководитель проекта АО Peri;

Тоомас Вайнола, исполнительный директор Союза бетона Эстонии;

Энно Ребане, исполнительный директор Эстонского союза производителей строительных материалов.

BNS