Дата публикации: Сегодня, 11:33

В соответствии с подписанным год назад м инистром юстиции Урмасом Рейнсалу постановлением, с 1 октября 2017 года в тюрьмах Эстонии будет запрещено курение.

«Запрет на курение в тюрьмах направлен как на защиту здоровья самих заключенных и арестованных, так и персонала тюрем, а также на обеспечение безопасности и порядка», - сообщил министр Рейнсалу в переданном BNS пресс-релизе.

Министр подчеркнул, что курение нельзя относить к числу основных прав человека, в то же время, государство должно обеспечить, чтобы персонал тюрем и заключенные не оставались бы в положении, при котором у них нет возможности избежать вдыхания табачного дыма, а в нынешних условиях это сделать невозможно.

«Каждый имеет право находиться в жилой и рабочей среде, свободной от табачного дыма», - отметил Рейнсалу.

"Запрет на курение в тюрьмах распространяется как на заключенных, арестованных, так и на обслуживающий персонал в целях охраны здоровья, а также безопасности и обеспечения порядка", - говорится в распространенном заявлении министра.

Все табачные изделия и связанные с ними товары для курения, в том числе списки, включат в список запрещенных изделий.

Для мотивации отказа от курения некурящим будет предоставляться большее время для занятия спортом и просмотра телевидения, им будет предлагаться дополнительная здоровая пища, возможность дополнительно покупать в магазинах продукты питания.

Как сообщил ранее портал rus.err, поскольку курение в тюрьмах Эстонии запрещалось поэтапно и постепенно, руководство тюрем не опасается массовых протестов и выступлений против этого нововведения. "Заключенные понимают, что единственно действенный способ, который принесет им пользу, это письменное обращение к администрации тюрьмы или в суд", - сказал завотделом Департамента тюрем Прийт Пост.

В последние годы в тюрьмах и так значительно ограничили курение, что облегчит введение полного запрета. Статистика показывает, что за последние годы курить бросило четверть заключенных.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе считает, что запрет на курение вступает в конфликт с Конституцией Эстонии, но тюремная служба не боится судебных процессов по этому вопросу, ссылаясь на опыт других стран. "Европейская конвенция по правам человека действует и в Великобритании. Тем не менее, в отдельных регионах там также действует запрет на курение в тюрьмах. Поэтому мы считаем, что это может быть обосновано и в Эстонии", - сказал Пост.

Достаточно болезненно запрет на курение может отразиться на работниках тюрем. Если вернуться к заключенным, которых в Эстонии 2700 человек, то в наиболее благоприятных условиях находятся обитатели т. н. "открытой тюрьмы", которые могут курить, находясь за пределами исправительных учреждений.

BNS