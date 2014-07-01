30 сентября поступило пять сообщений о заблудившихся в лесу людей

Дата публикации: Сегодня, 11:19

В последний день сентября полиция получила пять сообщений о помощи в поисках заблудившихся в лесу людей. За весь сентябрь в полицию поступило всего примерно сто сообщений об ушедших за грибами или ягодами и заблудившихся людях.

Об этом BNS сообщила в субботу пресс-служба департамента полиции и погранохраны, отметив, что в большинстве случаев в помощи нуждаются люди более преклонного возраста, поэтому в таких ситуациях поиски не терпят отлагательства.

"Положительно то, что мобильный телефон большинство грибников все же берет с собой. Также с передачей сообщения о помощи не откладывают до наступления темноты, когда даже при помощи полиции выбраться из леса будет намного труднее", — сказал капитан полиции Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

„Наличие компаса, карты или навигационного приложения в смартфона — на это следует обратить большее внимание, отправляясь в лес, ведь компас или приложение в смартфоне помогут не заблудиться. Сейчас смартфоны не являются редкостью и для пенсионеров. Поэтому молодые члены семьи могли бы научить своих родителей, бабушек и дедушек пользоваться этими приложениями, которые могут даже спасти жизнь. Своим пожилым родственникам надо показать, как определить при помощи смартфона свое месторасположение, что поможет найти дорогу назад", — советует капитан полиции.

Так как в выходные в лесу свободное время проводит много людей, полиция еще раз советует, перед тем, как отправиться в лес по грибы и ягоды, обязательно сообщить своим близким, куда вы направляетесь и во сколько собираетесь вернуться.

Важно выбрать одежду и обувь по погоде, одежда должна быть яркая. Необходимо взять с собой заряженный мобильный телефон и, если есть возможность, внешний аккумулятор к нему. Если в телефоне есть навигационное приложение, то с помощью карты в телефоне мы можете определить свое месторасположение. Таким образом даже вам не удастся выйти из леса самостоятельно, вы сможете точнее описать, где вы находитесь.

Полиция рекомендует также выходить из леса, не дожидаясь наступления сумерек. «Если вы заблудились, позвоните на 112 и опишите как можно подробнее, где и в какое время вы пошли в лес», - советуют в полиции.

BNS