На ярмарке труда в Силламяэ будет предложено более 1000 рабочих мест

Дата публикации: Сегодня, 11:45

Сегодня, 28 сентября, с 11 до 15 часов, в Силламяэском филиале Ида-Вирумааского центра прикладного образования пройдёт ярмарка труда.

В ярмарке примут участие свыше 20 работодателей, которые предложат в общей сложности более 1000 рабочих мест.

По словам руководителя Силамяэского бюро кассы по безработице Ольги Пихлак, работа предлагается в различных сферах.

«В основном работа предлагается в сферах производства и обслуживания, работодатели ищут как просторабочих, так и специалистов. Ярмарка труда является хорошей возможностью для местных работодателей и соискателей работы встретиться лицом к лицу», сказала Пихлак.

Помимо трудового посредничества, состоятся также интересные панельные дискуссии. В рамках дискуссий обсудят реформу трудоспособности и тренды предпринимательства в Ида-Вирумаа. Также можно будет ознакомиться с возможностями обучения и саморазвития, которые предлагает касса по безработице. Все желающие могут бесплатно посетить консультацию по карьере.

Дополнительная информация о ярмарке и её участниках на сайте ярмарок труда http://toomess.ee/ru/jarmarki-truda-2017/jarmarka-truda-v-sillamjaeh-2809.

По информации Töötukassa