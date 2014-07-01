В ноябре можно будет обновить сертификаты проблемных ИД-карт и других электронных документов

Дата публикации: Сегодня, 11:44

Под руководством Департамента государственной инфосистемы (RIA) разработано программное обеспечение, с помощью которого с ноября этого года можно будет обновить электронную составляющую электронных удостоверений (ИД-карт, видов на жительство и цифровых ИД), которым пока угрожает риск взлома.

«Сейчас мы тестируем приложение и передали тестовые карты банкам, чтобы они смогли опробовать его пригодность для оказания электронных услуг. Новое программное обеспечение позволит людям, не выходя из дома, обновить сертификаты своих ИД-карт. Если все пойдет по плану, процесс обновления сертификатов начнется с ноября этого года», - сообщил BNS руководитель отдела электронных ИД в департаменте и глава рабочей группы Маргус Арм.

Обновить дистанционным способом сертификаты ИД-карт с помощью своего домашнего или рабочего компьютера можно будет в течение двух месяцев, то есть, с ноября до конца декабря.

С января до конца марта 2018 года сертификаты можно будет обновить только в отделениях департамента полиции и погранохраны. С апреля следующего года сертификаты карт, которые не прошли обновление, будут аннулированы.

С обновлением сертификата следует поторопиться тем, у кого нет доступа к услуге мобильного ИД, но кто регулярно пользуется ИД-картой для доступа к электронным услугам.

"Мы уже сейчас готовимся к тому, чтобы начиная с ноября продлить время работы бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны как по вечерам, так и на выходных, а также создать на этот период дополнительные места для обслуживания клиентов. Самый удобный способ – самостоятельно обновить сертификаты дистанционно, руководствуясь инструкциями, но мы готовы помочь клиентам на местах в бюро обслуживания и для этого будет задействован дополнительный ресурс", – сказала руководитель бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Маргит Ратник.

В начале ноября, когда начнется процесс дистанционного обновления сертификатов, департамент ограничит возможности использования не обновленных ID-карт. Это означает, что ID-карту нельзя будет использовать в цифровом режиме до того, как сертификаты будут обновлены.

"Для того, чтобы использование э-услуг в начале ноября прошло без запинок, рекомендуем всем активным пользователям в течение октября заключить договор на использование mobiil-ID. Учитывая количество карт, которые нуждаются в обновлении, и технические ограничения, в первые дни нагрузка на обновление может быть очень большая", – подчеркнул Маргус Арм.

Люди, которые не используют ID-карту электронно, не должны обязательно обновлять сертификаты, так как в качестве удостоверяющего личность документа карта действует до указанного на ней числа. Цифровой рецепт будет также действовать, как и раньше, и на картах без обновленного сертификата. Сертификаты не надо обновлять владельцам тех ID-карт, которые выданы до октября 2014 года.

Генеральный директор Департамента государственной инфосистемы Таймар Петеркоп сказал, что ID-карта Эстонии и связанные с ней цифровые приложения безопасны, но для сохранения безопасности следует прилагать усилия.

"На сегодняшний день не известно ни об одном случае кражи цифровой идентичности, но мы не будем этого ждать, а сделаем все для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать потенциальную опасность", – сказал Петеркоп.

О начале процесса обновления сертификатов и ID-карты и информацию о конкретных инструкциях Департамент государственной инфосистемы сообщит до того, как программное обеспечение будет обнародовано, – не позднее конца октября или начала ноября.

BNS