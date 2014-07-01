Дата публикации: Сегодня, 10:51

Самая большая победа в истории движения в защиту животных Эстонии: Эстония запретила эксплуатацию диких животных в цирках!

26 сентября в Рийгикогу в третьем и последнем чтении прошёл законопроект, который запрещает эксплуатацию диких животных в цирках. Организация по защите животных MTÜ Loomus и движение в защиту прав животных Loomade Nimel благодарят всех политиков, проголосовавших за данный законопроект, а также комиссию Рийгикогу по сельской жизни, зоозащитные организации и других сторонников, благодаря которым сегодня Эстония может отмечать самую большую победу в истории движения в защиту животных.

"Решение Рийгикогу можно считать значимым именно потому, что в будущем это затронет жизнь многих животных", - пояснила руководитель Loomus Кадри Таперсон. "На самом деле сегодня защитники животных выполнили обещание, данное после гибели слона Меди в 2013 году. Именно после этого трагического события начались переговоры между защитниками животных и государственными ведомствами относительно запрета на эксплуатацию диких животных в цирке", - сказала Таперсон.

По словам Аниты Юрсон, пресс-секретаря Движения в Защиту Животных, сегодняшнее решение Рийгикогу имеет огромное значение и показывает, что Эстония движется в сторону более заботливого общества. "Благодаря этому закону в дальнейшем дикие животные в цирках не должны будут больше страдать от неподходящих условий содержания и методов дрессировки. Естественно мы будем продолжать работу с целью достичь новых успехов в области защиты прав животных", - сообщила Юрсон.

За законопроект проголосовали 83 членов.

Данным законопроектом уточняются положения, связанные с эксплуатацией животных на выставках, соревнованиях, ярмарках, аукционах или других общественных мероприятиях с привлечением животных. На данных мероприятиях разрешено использовать виды и подвиды животных, рождённых в искусственных условиях, чьи свойственные виду поведенческие привычки или образ жизни позволяют это делать без угрозы здоровью животного. Список разрешённых видов и подвидов животных устанавливает отдельным постановлением министр сельской жизни.

Loomus и Loomade nimel продолжают работу с целью запрета эксплуатации всех животных в цирках.

НКО по опеке животных Loomus занимается защитой интересов и прав животных, а также представлением интересов животных в общественных дебатах. Loomus представляет в первую очередь интересы тех животных, которых используют в сельском хозяйстве, для опытов, в индустрии развлечений и пушной промышленности.

Дополнительная информация:

Анника Лепп

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