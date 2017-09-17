Андриана Чупова выиграла конкурс Мисс Нарва - 2017

Дата публикации: Сегодня, 09:58

Sputnik / Фото Евгений Ашихмин

На конкурсе "Мисс Нарва 2017" титула первой красавицы удостоена студентка-первокурсница Таллиннского технического университета Андриана Чупова, в этом году завершившая учебу в Пяхклимяэской гимназии с золотой медалью.

Финальное шоу состязания девушек прошло в культурном центре "Женева". Жюри назвало "Первой вице-мисс" Регину Загдай, титул "Вторая вице-мисс" присужден Анастасии Максимкиной. Звания "Мисс зрительских симпатий" удостоена Тайя Черноморская.

Всего в состязании в финальной части участвовало восемь красавиц, которым пришлось на сцене "Женевы" в рамках программы конкурса показать умение танцевать, пройтись в вечерних платьях, ответить на вопросы зрителей и выполнить ряд других заданий. Конкурс завершился вручением участницам подарков и цветов.

Председатель жюри конкурса Андрус Тамм сказал порталу Sputnik Эстония, что шоу с участием девушек "работало" на позитивный имидж Нарвы. По его словам, нередко в СМИ приграничный город подается с негативным фоном, а на самом деле, считает Тамм, в Нарве не хуже, чем в других городах страны. Город живет своей жизнью, развивается, радуется.

"Таким радостным событием стал и конкурс", — говорит председатель жюри.

Первый конкурс "Мисс Нарва" прошел в 1988 году и организатором его был тогдашний работник расположенного в курортном поселке Усть-Нарва международного молодежного центра "Ноорус" Валерий Яэгер, ныне возглавляющий в Нарве Дом народов. На прошедшем в "Женеве" шоу он был в составе жюри. "Участницы того далекого конкурса получили хорошее образование, работают в медицине и других отраслях. Они ставили перед собой высокие цели и нашли себя в жизни", — говорит Яэгер.

Источник: Sputnik

Редакций "ВП" от всей души поздравляет Андриану, которая была участницей нашей акции "Сбежавшие невесты 2017". Желаем ей дальнейших успехов и счастья в личной жизни.