Банки поднимут лимит бесконтактных платежей

Дата публикации: Сегодня, 17:26

Выпускающие в Эстонии бесконтактные карты банки с 16 октября поднимут лимит бесконтактных платежей с 10 до 25 евро за одну покупку.

«Это значит, что с середины октября можно будет оплачивать покупки стоимостью до 25 евро с помощью бесконтактного платежа, не вставляя банковскую карту в терминал и не вводя ПИН-код», - сказал глава рабочей группы по картам Эстонского банковского союза Меэлис Нурк.

Бесконтактные карты составляют 15 процентов всех банковских карт в Эстонии. По прогнозам банков, к концу 2017 года около 80 процентов платежных терминалов смогут обслуживать бесконтактные платежи, а к 2020 году их должны обслуживать все терминалы.

По данным банковского союза, 75 процентов платежей, которые совершают в магазинах Эстонии, находятся ниже лимита в 25 процентов. «Введенный в Эстонии поначалу лимит в десять евро показал, что потребители и продавцы заинтересованы в новом способе платежа и что он является безопасным, поскольку бесконтактные платежи могут обслуживать только специальные устройства, для использования которых необходим договор с банком. Для подтверждения платежей выборочно требуют ввести ПИН-код даже при платежах ниже лимита», - добавил Нурк.

По словам Нурка, бесконтактный платеж совершается один раз за покупку и только если карта находится на расстоянии не менее двух сантиметров от терминала.

В Эстонии бесконтактные карты выдают банки Swedbank, SEB, LHV, Кредитный банк и Nordea.



BNS