Прогноз погоды до пятницы

Дата публикации: Сегодня, 10:10

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается дождливая и ветреная осенняя погода.

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7, до полуночи в районе Рижского залива юго-западный порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье местами до 12 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек, вечером юго-восточный и южный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями, по регионам возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха 5-10, на побережье до 14 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны кратковременные дожди, вечером к югу страны приблизится новая зона дождей. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, вечером на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 14-16 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, на северном побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 13-17 градусов тепла.

BNS