Бюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии во вторник, 19 сентября

РеспубликаБюллетень предварительной информации о событиях в Эстонии во вторник, 19 сентября
- В 10 часов заседание Рийгикогу. Info: riigikogu.ee.
- В 13 часов советник отдела культурного многообразия Министерства культуры Анне-Ли Реймаа примет участие в церемонии памяти жертв Холокоста в Клоога. Lisainfo: Anne-Ly Reimaa, kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, anne-ly.reimaa@kul.ee, 5223305
- В 14 часов заседания в комиссиях Рийгикогу. Info: riigikogu.ee.
- В 14 часов министр культуры Индрек Саар встретится с представителями спортивных союзов. Lisainfo: Silver Meikar, ministri nõunik, silver.meikar@kul.ee, 527 8089
- В 15 часов в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС пройдет брифинг на тему Таллиннского цифрового саммита. Lisainfo briifi kohta: Tiina Urm Tallinna Digitaalvaldkonna tippkohtumise kommunikatsioonijuht +372 53000515 +372 56969306 tiina.urm@riigikantselei.ee
- В 15 часов министр сельской жизни Тармо Тамм примет участие в дегустации эстонской деревенской еды. Info: press@agri.ee.
- Глава МИД Свен Миксер участвует в открытии 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Info: press@agri.ee.
- Премьер-министр Юри Ратас в Варшаве встретится с премьер-министром Польши Беатой Шидло. Lisainfo: Triin Oppi, valitsuse meedianõunik, +372 502 5120, triin.oppi@riigikantselei.ee
- Ежегодная встреча Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (NAFO) в Монреале, Эстония координирует работу ЕС на заседании. Info: press@riik.ee.
- Совещание экспертов по оценке загрязнения моря стран Балтийского моря в Таллинне.
- Неформальная встреча комитета социальной защиты (SPC) Совета ЕС в Таллинне. Info: sm.ee.
- В 11 часов министр здоровья и труда Евгений Осиновский встретится с региональным директором по странам ЕС Всемирного банка Арупом Банерджи. Info: sm.ee.
- Конференция по образованию в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС. Info: hm.ee.
- Министр экономики Кадри Симсон участвует в конференции по будущему европейского рынка электроэнергии. Lisainfo: Rasmus Ruuda, 6256429, rasmus.ruuda@mkm.ee
- Министр обороны Юри Луйк находится с визитом в США. Lisainfo: Andres Sang, 717 0167 / 5648 1759, andres.sang@kaitseministeerium.ee
- Президент Керсти Кальюлайд и директор по стратегии Академии электронного управления Ханнес Асток представят в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке электронное управление. Lisainfo: Anu Vahtra-Hellat, 517 7671, anu.vahtra-hellat@ega.ee
- В 13 часов спикер Рийгикогу Эйки Нестор выступит с речью на мемориальной церемонии в Клоога. Info: riigikogu.ee.
- Эстонию в рамках программы по сотрудничеству в сфере развития посещает делегация работников образования и родителей из Украины. Lisainfo: Georg Aher MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED E-post: georg@hared.ee Telefon: 5137959
BNS
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