Среди эстонцев популярнее всего Партия реформ

Дата публикации: Вчера, 10:51

В сентябре наибольшей популярностью у эстонцев по-прежнему пользовалась Партия реформ, а у представителей других национальностей Центристская партия, сообщается по проведенном фирмой Kantar Emor по заказу BNS и Postimees исследовании популярности партий.

Популярность Партии реформ составила 30,2 процента, Консервативной народной партии (EKRE) 20,8 процента, Социал-демократической партии (SDE) 20 процентов, Центристской партии 10,7 процента, Свободной партии 7,5 процента, а Союза Отечества и Res Publica (IRL) 7,1 процента. Ниже 5-процентного электорального барьера оказались Партия зеленых Эстонии (2,2 процента), Партия независимости Эстонии (0,8 процента) и Партия народного единства (0,7 процента).

Популярность Центристской партии среди неэстонцев составила 68 процентов, SDE 14,1 процента, а Партии реформ 9,6 процента. Остальные партии не превысили электоральный барьер — популярность EKRE составила 2,1 процента, Партии зеленых Эстонии 2 процента, Партии независимости Эстонии 1,7 процента, Свободной партии 1,4 процента, а IRL 1,1 процента.

Всего в период с 8 по 14 сентября фирма Kantar Emor опросила в интернете 1206 обладающих правом голоса граждан в возрасте 18-74 года.

BNS