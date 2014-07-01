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При обновлении законов о высшем образовании во главу угла ставится учащийся

Дата публикации: Сегодня, 07:48

При обновлении законов о высшем образовании во главу угла ставится учащийся

 

Министерство образования и науки направило на обсуждение партнерам план по обновлению свода законов о высшем образовании, в рамках которого будут упорядочены и упрощены правовые акты в сфере образования и на первое место будут вынесены права и обязанности учащегося.

Об этом BNS сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования.

По словам министра Майлис Репс, в обновленном своде законов планируется сосредоточиться на целях высшего образования и уделять меньше внимания подробным руководствам к действию. “Мы планируем четче обозначить как основные задачи государства и вузов, так и права и обязанности студентов, - отметила Репс. - Планируется усилить связь университетов и общества и оказать содействие модернизации карьерных моделей в университетах, что мотивировало бы учащихся к выбору профессии ученого”.

Обновление свода законов о высшем образовании не предполагает изменения основ системы высшего образования, то есть не повлияет на автономию вузов, трехступенчатую систему высшего образования и основы оценивания качества.

Нынешняя система регулирования были преимущественно сформирована в 1990-х годах, в фокусе внимания находятся институты, а не учащиеся. При этом юридическая основа должна учитывать изменившиеся потребности студентов - люди учатся в течение всей жизни, перемещаются между разными учебными заведениями, уровнями образования и даже государствами и их ожидания от высшего образования предполагают большую практичность.

В плане по разработке законопроекта описаны проблемы, которые будут решены при модернизации свода законов, предлагаются возможные решения и дается оценка, какое влияние окажет принятие того или иного решения.

К модернизации законов о высшем образовании приступили в прошлом году. Студентов, сотрудников вузов, организации работодателей и работников и министерства попросили представить свои предложения относительно того, что следовало бы изменить. Рабочие группы обсудили представленные предложения.

План по разработку законопроекта был направлен вузам, представительным организациям студентов, работодателей и работников и министерствам. Министерство образования ждет обратной связи к середине октября.

Обновление свода законов о высшем образовании проводится в рамках модернизации всего законодательства об образовании.

 

BNS

 

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