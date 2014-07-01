В Эстонии открылся сезон охоты на лося

Дата публикации: Сегодня, 07:43

В пятницу в Эстонии начался сезон охоты на лося из засады, с подкрадыванием и приманками, в октябре начинается сезон облав с собаками.

Пользователи охотничьих угодий в этом году добивались лимита в 6065 особей, но департамент окружающей среды утвердил минимальную квоту в 7430 особей.

В этом сезоне департамент окружающей среды рекомендует охоту на лося для умеренного снижения плотности популяции в большинстве уездов.

В Эстонии сезон охоты на лося длится с 15 сентября до 15 декабря.

BNS