В Вируском батальоне погиб солдат

РеспубликаВ Вируском батальоне погиб солдат
Foto: Karin Kaljuläte
Геншгтаб Сил обороны подтвердил Delfi, что в среду в Вируском пехотном батальоне во время выполнения упражнений в стрельбе погиб призывник.
Трагический инцидент произошел в Сиргала. "Со срочнослужащим Вируского батальона Ярмо вчера произошел прискорбный случай, призывник во время упражнений в стрельбе выстрелил в себя и скончался в результате полученного ранения", — рассказал Delfi руководитель отдела стратегической коммуникации генштаба Сил обороны Валло Тоомет.
Силы обороны сообщили о случившемся близким молодого человека и выражают им соболезнования.
Для расследования случившегося начато уголовное производство, его проводит полиция и руководит — Вируская окружная прокуратура.
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