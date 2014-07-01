Дата публикации: Сегодня, 10:56

По прогнозу Министерства образования и науки, в первые классы в этом году пойдут в школы примерно 15 600 детей — это немного большк, чем в прежние годы.

"По прогнозу этого года будет примерно 15 600 первоклассников. Со следующего года численность первоклассников вновь станет немного убывать" , - сообщал BNS пресс-секретарь министерства Арго Керб.

В последние голы численность первоклассников росла: в 2010 году их было 12 648, в 2011-м 13 260, в 2012-м 13 697, в 2013-м 14 152, в 2014-м 14 723, а в 2015-м 15 457. Небольшой уменьшение было в прошолом году, когда в первый класс пошли 15 234 реьенка.

BNS