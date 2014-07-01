Самоуправляющиеся автобусы прекратят работу в субботу

Дата публикации: Сегодня, 10:48

Самоуправляющиеся автобусы Easymile, которые ходят в Таллинне с конца июля, прекращают работу в субботу, 26 августа.

Автобусы месяц ходили по маршруту Котел культуры – бульвар Мере, который они обслуживают с понедельника по субботу. Одновременно на маршруте находятся таких автобуса, они идут один за другим. Один автобус вмещает восемь пассажиров.

Самоуправляющиеся автобусы на улицах Таллинна появились в рамках программы председательства страны в совете ЕС, одной из фокусных сфер программы председательства является развитие технологий и их влияние на общества.

Самоуправляющиеся автобусы из Франции доставила компания DSV, оператор – девелопер транспортных средств без водителей Milrem, который провел обучение персонала и обеспечивает техническое содержание. Кибер-безопасность обеспечивает компания Guardtime. Финансированию проекта также способствовали компании Tallink и Microsoft Eesti.

В ближайшие годы Министерство экономики и коммуникаций хочет увеличить компетенцию в области технологии самоуправляющегося транспорта как в госсекторе, так в университетах и предприятиях, чтобы быть готовой к более широкому применению. Для этого следует протестировать технологии различных производителей самоуправляющегося транспорта и разобраться в их возможностях и ограничениях.

С марта этого года на дорогах Эстонии разрешено тестирование самоуправляющихся автомобилей при условии присутствия лица, который при необходимости может контролировать автомобиль. Право тестирования распространяется на средства транспорта, которые относятся к категории SAE 2 или SAE 3 по классификации Сообщества автомобильных инженеров.

BNS