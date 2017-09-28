Расписание движения поездов Elron изменится в сентябре

РеспубликаРасписание движения поездов Elron изменится в сентябре
Ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре Эстонии будут продолжены и в сентябре, что приведет к изменениям в расписаниях движения поездов.
Улучшение железнодорожной инфраструктуры является важным с точки зрения обеспечения безопасности при движении по железной дороге, а также создания более быстрых и удобных соединений в будущем>,- сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
В связи с ремонтными работами на участке железной дороги Кейла-Палдиски поезда в западном направлении с 1 сентября до 2 октября будут ездить по измененному расписанию. Часть поездов по рабочим дням на участках между Палдиски и Клоога, а также Палдиски и Кейла будут замещены автобусами.
В связи с ремонтными работами на линиях Таллинн-Вильянди и Таллинн-Тюри будут изменения в расписаниях в выходные дни: 26-27.08 и 2-3.09.
В связи с завершением летнего периода с 4 сентября полностью изменится расписание движения поездов Elron в юго-западном направлении.
Из-за ремонтных работ на участке железной дороги Тапа-Тарту до 28 сентября будут изменения в расписаниях движения поездов на линиях Таллинн-Тарту, Йыгева-Тарту, Таллинн-Аэгвийду, Таллинн-Раквере, Таллинн-Нарва, Тарту-Валга и Тарту-Койдула-Пиуза.
Часть рейсов на линии Таллинн-Тарту по вторникам, четвергам и субботам замещены автобусами на участке между Тапа-Тарту или Тапа-Ракке. Обычные прямые сообщения и возможности для пересадки в тех случаях, когда рейсы частично замещены автобусами, не действуют. <Особенно стоит обратить внимание на то, что в случае частично замещенных автобусами рейсов нет возможности продолжить поездку из Тарту в направлении Валга и Койдула и наоборот>,- пояснил Ронни Конго.
Расписания движения до 28.09.2017 опубликованы на домашней странице Elron:
- Восточное направление (Пн, Ср, Пт, Вс);
- Восточное направление (Вт, Чт, Сб);
- Тарту-Валга;
- Тарту-Койдула-Пиуза.
Остановки замещающих автобусов обозначены табличками в цветах Elron, а места их расположения с информацией об изменениях в расписании можно найти на домашней странице Elron.
Замещающими автобусами нет возможности перевозить велосипеды, а пассажиров с велосипедами Elron просит выбирать рейс, который в полном объеме обслуживается поездом.
Информацию об изменениях в расписании и оперативную информацию можно найти на домашней странице Elron по адресу www.elron.ee, а также непосредственно перед началом действия нового расписания на информационных стендах возле остановок Elron.
Eesti Liinirongid AS это работающее под торговым знаком Elron и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов быструю, удобную и экологичную услугу общественного транспорта на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии. В 2016 году поездами Elron было совершено 6,8 миллионов рейсов, что на 4% больше, чем в 2015 году.
Ронни Конго, менеджер по продажам и развитию Elron
Лийна Халлик, менеджер по маркетингу и коммуникации Elron
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