Дата публикации: Сегодня, 10:13

В пятницу Таллиннский зоопарк отмечает 78-й день рождения.

В полдень будут названы обладатель почётного знака Таллиннского зоопарка и обладатели титула Друга зоопарка 2017, а также будет названо имя появившейся на свет в июне этого года девочки-чёрного носорога, сообщает сайт зоопарка.

В программе празднования - природообразовательные мероприятия. Зоолог Алексей Туровский прокомментирует показательное кормление животных. Будут открыты тематические инфопункты, где посетители смогут узнать новое об обитателях зоопарка и задать вопросы об орлах и совах, носорогах, слонах, хищниках, водных животных, верблюдах и бизонах, а также об обогащение среды обитания.

В Центре экологического образования будет открыт класс живой природы. В фойе Центра экологического образования экспонируется выставка скульптур и грибов. Начнётся регистрация в кружки по интересам Школы природы.

BNS