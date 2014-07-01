Пятые Довлатовские дни в Таллинне

Дата публикации: Сегодня, 09:43

Начинается пятый международный литературный фестиваль "Довлатовские дни в Таллинне".

В жизни Сергея Довлатова были три главных города - Ленинград, Таллинн и Нью-Йорк. О писателе, ставшем на наших глазах классиком русской литературы и его связях с каждым из этих городов расскажут выступающие, в том числе близкие друзья Сергея - главный редактор журнала "Звезда" Андрей Арьев из Петербурга и эссеист, литературовед и критик Александр Генис из Нью-Йорка, вместе с Довлатовым издававший газету "Новый американец". Выступит на фестивале и дочь писателя Катерина Довлатова, живущая в Нью-Йорке, состоится презентация четырехтомного собрания сочинений Сергея Довлатова, выпущенного московским издательством. Состоятся экскурсии по местам, связанным с пребыванием Довлатова в нашем городе. Регистрация на экскурсию, которую ведет Йозеф Кац, по адресу bltz@hot.ee, на экскурсию, которую ведет Наталья Саал, - по адресу dovlatov.fest.ex@gmail.com). Открыта будет выставка работ иллюстратора произведений Сергея Довлатова Александра лоренского.

"Довлатовский марафон" - так назвали организаторы гала-концерт в Русском театре с участием нескольких десятков общественных деятелей и деятелей культуры из Эстонии и из-за рубежа, на котором выступят с любимыми джазовыми мелодиями Сергея Довлатова петербургский контрабасист Владимир Волков, московская певица и музыкант Анна Чайковская и певица Мария Шорстова из Таллинна.

Фестиваль, который продлится до 27 августа, проводится при поддержке Министерства культуры и Таллинской городской управы.

BNS