Дата публикации: Сегодня, 11:32

В кинотеатре "Coca-Cola Plaza" в четверг торжественно завершилась кампания "Школьный ранец 2017", сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс .

Вице-мэр Таллинна Мэрике Мартинсон сказала, что эта акция стала долгой, доброй традицией сотрудничества Таллинна и Общества Красного Креста. Мероприятие стало знаком того, что новый учебный год уже близко. Кампанию с 2001 года поддерживают Таллиннское городское собрание и городская управа. В этом году город в рамках кампании выделил 9891 евро. После вручения ранцев и приветствия руководителей Таллиннского общества Красного Креста и представителей департамента полиции и погранохраны, участникам показали «Эмоджи фильм».

Укомплектованный школьными принадлежностями ранец бесплатно получили 353 школьника из малообеспеченных семей. Средства на это поступили в коробки для сбора денег, установленные в магазинах сети "Rimi". Списки детей составили отделы социального обеспечения районных управ города. Комплектацией ранцев занимались волонтеры Красного Креста.

BNS