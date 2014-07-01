Защитники животных призывают не забывать домашних любимцев на даче

Дата публикации: Вчера, 09:28

Эстонское общество защиты животных в рамках кампании окончания лета призывает не забывать забирать с собой на зимнюю квартиру животных, которых летом брали на дачу.

“Лето прошло. Вещи упакованы. А все ли члены семьи в сборе?” - эта кампания, ставящая целью достучаться до человеческих сердец, поскольку животное — член семьи, и бросать его с окончанием лета жестоко и противозаконно, сообщила в понедельник BNS пресс-секретарь общества защиты животных Лийза-Индра Паюсте.

Кампания также является мерой предупреждения, например, образования кошачьих колоний. А о замеченных бездомных животных, конечно, нужно сообщать.

“Чаще всего в дачных местах оставляют кошек и собак. Летом животное свободно бегает, где хочет, и если к моменту отъезда найти его не могут, то просто бросают. Домашнего любимца оставляют на произвол судьбы, считая, что любое животное справится с жизнью на природе. Находятся и настолько безответственные люди, что берут кошку-собаку только на лето для развлечения ребятишек”,- пояснила в пресс-релизе ситуацию Маая Мялль из общества защиты животных.

Одним из результатов того, что животных бросают , становится формирование колоний. Кошачьи колонии в Эстонии действительно большая проблема. “Одна кошка за год может принести до 18 котят. Чтобы котята стали способными воспроизвести потомство, требуется всего 6 месяцев, и это означает, что если в дачном поселке бросить 10 кошек, то следующей весной там будет уже 60, а за год 180 кошек. И так возникают колонии одичавших кошек. Самые проблемные кошачьи колонии сейчас например, в Локса”,- поясняет Мялль.

Защитники животных призывают местные самоуправления размещать плакаты и распространять сведения о том, что недопустивмо бросать животных в дачной местности.

О замеченных брошенных животных можно защитники зверей просят сообщать по электронному адресу info@loomakaitse.ee или по инфотелефону 526 7117.

BNS