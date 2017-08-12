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Игнорирование требований безопасности на рабочем месте может повлечь штраф

Дата публикации: Вчера, 09:33

Игнорирование требований безопасности на рабочем месте может повлечь штраф

 

Игнорирование требований безопасности на рабочем месте месте может обойтись юридическому лицу в сумму до 32 000 евро штрафа — с соответствующим предложением Инспекция по труду в минувшую пятницу обратилась к Министерству социальных дел, рекомендуя внести поправки в список нарушений правил техники безопасности на рабочем месте.

Инспекция предлагает внести поправки, призванные согласовать Закон об охране здоровья на рабочем месте и Закон о безопасности на рабочем месте, уточнив политику отношения к нарушениям техники безопасности. В соответствии с поправками, за нарушение требований техники безопасности и норм охраны здоровья на рабочем месте работодатель может быть наказан на сумму до 300 штрафных единиц, а если нарушение совершено юридическим лицом, то сумма штрафа может достигать 32 000 евро.

Столь же строгое взыскание ожидает работодателя и в случае, если в результате нарушения им упомянутых правил, либо некорректного инструктажа работника или отсутствия предварительного обучения, здоровью работника был нанесен тяжелый ущерб или эти нарушения повлекли за собой его смерть.

Инспекция также предложила привлечь работодателя к той же мере ответственности и за не проведенное расследование обстоятельств несчастья на рабочем месте или возникновения профзаболевания, а также за не составление письменного отчета о происшествии или заболевании на рабочем месте.

 

BNS

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