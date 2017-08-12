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Республика
«Скорая помощь» увезла Сависаара из здания суда в больницу

Дата публикации: Вчера, 12:49

«Скорая помощь» увезла Сависаара из здания суда в больницу

 

«Скорая помощь» в четверг днем увезла из здания Харьюского уездного суда в больницу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, участвующего в судебном процессе по делу об обвинении в коррупции.

По словам врача «скорой помощи», у Сависаара очень частый пульс и высокое давление, поэтому он больше в четверг не сможет принять участие в судебном заседании. «Неотложка» доставила Сависаара в больницу. Судья объявил заседание суда в четверг завершившимся.

Перед этим Сависаар отметил, что ему просто плохо и он хотел бы перенести судебное заседание. Он добавил, что выдержал до этого несколько дней судебных заседаний.

 

Суд подтвердил свой запрет на ведение прямых блогов с процесса Сависаара

 

Харьюский уездный суд в четверг подтвердил свое объявленное накануне распоряжение о том, что на судебном процессе по коррупционному делу Эдгара Сависаара ведение прямых блогов из зала суда запрещено. В то же время, суд разрешил работающим в зале суда журналистам использовать для пометок компьютеры.

По словам судьи, в силу развития технологий многие журналисты ведут запись текста уже с помощью ноутбуков и обязывать их использовать для этого в зале суда только блокноты и ручки неразумно.

В то же время, отметил судья, точное стенографирование происходящего в зале суда и прямая трансляция этих данных в прямом блоге вредит интересам судебного процесса и по этой причине суд ведение такой «трансляции» не разрешает. В то же время, от СМИ ждут корректного, носящего общий описательный характер, отражения происходящего в суде, без приведения дословных цитат из прозвучавших в суде выступлений, отметил судья.

Суд также негативно оценил дословную публикацию содержания аудиозаписей, полученных полицией в ходе следственной деятельности.

В четверг в рамках процесса по делу Сависаара продолжится прослушивание аудиозаписей, сделанных полицией, на которых зафиксированы переговоры предпринимателя Александра Кофкина и экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара в различных кафе и ресторанах, а также на хуторе Сависаара в Хундисильма.

Поскольку данные эпизоды касаются только Кофкина и Сависаара, то на утреннее заседание в четверг суд пригласил только их обоих и защитников.

 

BNS

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