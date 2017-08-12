На первой неделе сезона охотники отстреляли 10 медведей

Дата публикации: Вчера, 11:42

Иллюстративное фото.

На первой неделе открывшегося 1 августа сезона охоты на медведей охотники отстреляли в Эстонии в общей сложности 10 медведей.

Медведей охотники отстреляли в Харьюском, Йыгеваском, Ярваском, Раплаком, Тартуском уездах и в Ляэне-Вирумаа, сообщили из общества охотников Эстонии.

Активнее всего были охотники Ляэне-Вирумаа, - они отстреляли трех медведей. В этом же уезде из-за ущерба, который медведи наносят крестьянам, выдано больше всего лицензий на отстрел этих зверей.

В этом году в Эстонии охотники могут отстрелять 55 медведей за сезон — на одного меньше, чем в прошлом году.

Бурый медведь является охраняемым видом, поэтому охота разрешена только там, где медведи наносят ущерб во избежание дальнейших ущербов. Медведей можно стрелять в период с 1 августа по 31 октября. Однм из показателей благополучия вида является численность семей с медвежатами. В 2016 году в Эстонии была зарегистрирована в общей сложности 71 такая семья. Это чуть больше, чем годом раньше, и в длительном периоде это указывает на стабилизацию восстановления численности вида, отметил департамент окружающей среды. Кроме выросшего числа медведиц последние три года отмечается и увеличение средней семьи до численности поголовья в 2,15-2,34. раньше показатель равнялся 2,1. Отстрел медведицы, имеющей медвежат, охотничьими правилами запрещен.

В этом году медведи по состоянию на 1 августа разорили в Эстонии 205 ульев, уничтожили 230 пчелиных семей. Кроме того, медведи задрали двух коров, двух овец и причинили ущерб четырем силохранилищам. Из-за причиненного ущерба департамент окружающей среды дал особое разрешение в середине лета на отстрел медведя в Ида-Вирумаа. Медведя видели неоднократно, но застрелить его не удалось.

BNS