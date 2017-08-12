ВВС Эстонии получат в подарок от США два транспортных самолета М-28

Дата публикации: Вчера, 11:33

Военно-воздушные силы Эстонии получат в подарок от Соединенных Штатов Америки два транспортных самолета М-28, самолеты прибудут в Эстони в 2018 году.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Центра оборонных инвестиций, напомнив, что в феврале центр подписал договор между правительствами США и Эстонии, в рамках которого Эстония, по программе EDA, получит в дар от США два транспортных самолета.

Речь идет о межправительственной сделке, в соответствии с которой Эстония получит в подарок два транспортных самолета M-28/C-145a общей стоимостью шесть миллионов долларов США на условии, что Эстония возьмет на себя расходы, необходимые на приведение самолетов в соответствие с требованиями воздушной безопасности в Европе и на доставку их в Эстонию.

Построенные в Польше самолеты были выпущены в 2009 году и до сего времени были законсервированы. Самолеты находятся в хорошем техническом состоянии, сейчас ведется их предполетная подготовка, отметил пресс-секретарь центра.

Самолеты должны сменить транспортные самолеты Ан-2, которыми сейчас пользуются ВВС Эстонии.

В конце 2014 года ВВС Эстонии сообщили, что в 2015 году примут на вооружение два легких транспортных самолета Sherpa C-23B+, которые им передадут США. В прошлом году ВВС Эстонии решили все же отказаться от самолетов Sherpa — как показал анализ, хотя их стоимость была бы для Эстонии символической, расходы на обслуживание этих самолетов оказались бы слишком высокими.

Самолеты М-28 нуждаются в более короткой взлетно-посадочной полосе, чем Sherpa, поэтому самолеты этого типа смогут приземляться как на малых аэродромах в Эстонии, так и на травяных ВПП.

Самолеты типа Sherpa сняты с производства уже более 25 лет назад, а самолеты М-28 до сих пор выпускаются, поэтому покупка запчастей и обслуживание воздушных машин обойдутся дешевле.

ВВС Эстонии используют легкие транспортные самолеты для проведения тактических учений координаторов огня и наводчиков, для осуществления наблюдательных полетов, эвакуации раненных с поля боя, доставки воздушного десанта и прочих операций Сил обороны как в Эстонии, так за ее пределами.

BNS