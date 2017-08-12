Дата публикации: Сегодня, 10:16

Министр юстиции Урмас Рейнсалу стал на сторону Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), предложившей торпедировать закон о партнерстве, принятый несколько лет назад, сообщает новостной портал национального вещания ERR. Реформисты выступают против позиции Рейнсалу.

Закон о партнерстве действует уже второй год, но без прикладных актов. В мае консерваторы запустили процесс по признанию недействительным закона, после чего свою точку зрения стали предоставлять министерства. И в середине этой недели свой ответ дал министр юстиции, член союза Isamaa и Res Publica (IRL) Урмас Рейнсалу. Он призвал правительство поддержать EKRE в данном вопросе

"Позиция Министерства юстиии всегда была следующей. Закон о совместном проживании не дополнен прикладными актами, они еще не приняты. 99% этих правовых отношений можно заключить и не имея для этого законодательной основы, это можно сделать чисто юридически», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.

"Мы имеем дело с отчаянной попыткой IRL привлечь к себе внимание, исходя из политических интересов. Потому что, насколько нам известно, нынешняя коалиция не поддерживает это предложение. Идея обречена на провал", - прокомментировал генеральный секретарь Партии реформ Тынис Кыйв.

Авторами проекта закона о совместном проживании являются Партия реформ, Социал-демократическая партия и Центристская партия.

BNS