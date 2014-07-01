В Ида-Вирумаа построят музей контрабанды алкоголя

РеспубликаВ Ида-Вирумаа построят музей контрабанды алкоголя
В деревне Лиймала Ида-Вируского уезда за 580 000 евро построят музей с библиотекой на морскую тему, посвященный обширной контрабанде алкоголя между Эстонией и Финляндией в период 1920-40.
«Новый музей будет посвящен контрабанде алкоголя именно с точки зрения береговых жителей, поскольку эту тему можно рассматривать двояко. Например, профессор Раймо Пуллат в своей книге "Viinameri" («Водочное море») рассказал эту историю с точки зрения государства и властей», - сказал BNS член правления управляющей музеем фирмой Trogar OU Ханнес Притс.
«Согласно древнему береговому праву, контрабанда алкоголя обладает крайне простой логикой — все, что дает море, является законной прибылью. Будь то рыба, останки кораблекрушения или контрабандный алкоголь или прочая контрабанда, поскольку на побережье всегда занимались контрабандой. Просто в определенные периоды ее было больше, а в определенные периоды меньше и обычно это было связано с не самыми разумными решениями государства», - сказал Притс.
«Контрабандный алкоголь был последним контрабандным товаром, который в крупных количествах привозили по морю, он оказал огромное влияние на жизнь на побережье Эстонии, если учесть, что береговые деревни были бедными, а земли было мало. У нас был 8-гектаровый хутор, тогда как в Южной Эстонии хутора были по 40-50 гектаров. Главным источником проживания был рыбный промысел, выручка от контрабанды алкоголя существенно изменила быт береговых деревень, лучший пример — Вийнисту, где мы видим здания с мансардами и железными крышами. В то время шутили, что если на доме в береговой деревне железная крыша, там занимаются контрабандой алкоголя и точка, потому что это было невозможно на законный заработок. Именно эту историю мы пытаемся рассказать», - сказал он.
Кроме того, в рамках проекта построят эстраду для концертов и спектаклей в 150 кв. м, а также 15-метровую наблюдательную вышку. «Мы уже проводим концерты. Проект начался в 2012 году. Мы проводим концерты под открытым небом, но, как это и бывает в Эстонии, все во многом зависит от погоды. Мы хотим построить у моря эстраду в 150 кв. м для концертов и спектаклей, которая была бы полностью открыта с одной стороны, а с другой у нее была стеклянная стенка, чтобы зрители ощущали, что находятся у моря, но им не приходилось наслаждаться искусством и культурой под проливным дождем», - сказал Притс.
«Проект должен быть готов к осени 2019 года, но основной сезон работы начинается у нас в мае, так что его стоило бы завершить к тому времени. Вся бюрократия пройдена, мы приступили к подготовке к строительным тендерам», - сказал он.
Общая стоимость проекта музея составляет 582 000 евро, предоставленная фондом развития предпринимательства (EAS) субсидия составляет 466 000 евро. Кроме того, Trogar OU планирует построить при музее на собственные средства гостиницу на девять номеров, которая вмещала бы до 35 посетителей.
BNS
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