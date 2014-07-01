Минюст купит до ста автоматов для тюремной службы

Дата публикации: Вчера, 12:49

Министерство юстиции участвует в организованном Силами обороны тендере по покупке автоматического огнестрельного оружия и купит для прикрепленного к тюрьмам подразделения до ста автоматов.

В начале июля государственный центр оборонных инвестиций объявил тендер по покупке автоматического оружия для Сил обороны с дополнительным снаряжением, в рамках того же тендера будут куплены автоматы и для департамента полиции и погранохраны, а также подучрждений Министерства юстиции.

Пресс-секретарь Министерства юстиции сообщил BNS, что купленные министерством автоматы будут переданы сформированному при подчиняющихся министерству тюрьмах вооруженному подразделению. Министерство купит для подразделения до ста автоматов калибра 5,56 мм.

По словам пресс-секретаря, на данный момент вооружение подразделения не унифицировано, в его арсенале подразделения небольшое количество различного устаревшего автоматического оружия вроде автоматов AKS74Y и пистолетов-пулеметов Mini-Uzi.

Главная задача подразделения связана с предотвращением, выявлением и препятствием преступлениям, а также выполнением требующих специальной подготовки задач. Вооруженное подразделение при необходимости будет оказывать поддержку департаменту полиции и погранохраны и участвовать в государственной обороне широкого плана. В подразделении до ста человек.

BNS