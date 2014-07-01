Эстонские шпажистки выиграли золото чемпионат мира в Лейпциге

Дата публикации: Вчера, 12:44

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах (Кристина Кууск, Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих) выиграла чемпионат мира в немецком Лейпциге. В финале они обыграли китаянок со счетом 45:33.

На пути к финалу эстонские фехтовальщицы одержали три победы - над командами Гонконга (45:17), Германии (12:11) и в полуфинале – над сборной Польши (37:27), сообщает портал Rus.err.ee.

Ранее эстонской женской сборной удавалось завоевать титул чемпионок Европы, но золото чемпионата мира в этой дисциплине Эстонии досталось впервые.

BNS