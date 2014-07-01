Число пассажиров Lux Express превысило миллион

Дата публикации: Вчера, 12:39

За первое полугодие этого года число пассажиров Lux Express превысило 1,12 миллиона человек, что на 12% больше, чем годом ранее. Более половины пассажиров совершили поездку по маршрутам внутри Эстонии и их число увеличилось на 18%.

Об этом BNS сообщила пресс-служба транспортного предприятия, отметив, что на маршрутах внутри Эстонии число пассажиров автобусов Lux Express возросло почти на 96 000 человек.

Как и ранее, больше всего людей совершили поездки по маршруту Таллинн-Тарту, где общее число пассажиров увеличилось почти на 20% по сравнению с прошлым годом.

На маршруте Таллинн-Пярну число пассажиров возросло на 26%. “На маршрутах внутри Эстонии мы видим постоянный рост числа пассажиров благодаря улучшенному расписанию с большим количеством отправлений и, а также современным автобусам, которые все успешнее конкурируют с автомобилями”, - пояснила коммерческий директор Lux Express Кристийна Мехик.

На маршруте Таллинн-Рига за первое полугодие число пассажиров выросло на 21%, причем число пассажиров путешествовавших в особо комфортабельной части Lounge увеличилось на 15%. Причиной является увеличение числа бизнес-пассажиров, так как всё чаще они предпочитают совершать поездки между двумя столицами автобусом.

По-прежнему растет и число билетов купленных в интернете. Всего через интернет было приобретено 72% от всех купленных билетов. Покупка билетов в интернете набирает всё большую популярность, так как позволяет приобрести билет заранее по низкой цене, также приобретенные билеты не нужно распечатывать.

BNS