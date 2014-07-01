Половина прибывших по квоте беженцев находится за пределами Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:08

Срок пребывания вне Эстонии превысили десять принятых по квоте семей беженцев, вне Эстонии находится половина прибывших по квоте беженцев.

По состоянию на конец июля срок пребывания за пределами Эстонии превысили десять семей принятых по квоте беженцев, всего 49 человек, сообщил BNS пресс-секретарь Министерства социальных дел. Кроме того, за пределами Эстонии находятся еще семь семей принятых по квоте беженцев, всего 30 человек. Эти семьи пока не превысили срок в 90 дней.

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека.

Эстонию также официально покинула семья беженцев из Ирака, добровольно вернувшаяся на родину в рамках программы Varre Международной организации по миграции (IOM).

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.

BNS