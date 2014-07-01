С начала года зарегистрировано почти 400 случаев клещевого боррелиоза

Дата публикации: Сегодня, 10:05

С начала этого года зарегистрировано около 400 случаев заболевания клещевым боррелиозом, в том числе более сотни случаев было зарегистрировано в июле.

Пресс-секретарь департамента здравоохранения сказал BNS, что за три первые недели июля было зарегистрировано не менее 103 новых случаев клещевого боррелиоза, а также семь новых случаев энцефалита. Больше всего случаев передающихся с клещами заболеваний регистрируют на Сааремаа.

Всего в этом году зарегистрировано 362 случая клещевого боррелиоза, в том числе 50 в январе, 29 в феврале, 27 в марте, 25 в апреле, 48 в мае и 83 в июне.

В этом году зарегистрировано 15 случаев энцефалита, в том числе один в мае и семь в июне.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас длится сезон повышенной опасности клещевых заболеваний, который продлится как минимум до конца октября.

BNS