Республика«Страну Лотте» за три года посетили более 240 000 человек
Детский тематический парк развлечений «Страна Лотте» (Lottemaa) в Пярнуском уезде, во вторник отмечающий третий год своего рождения, к нынешнему дню посетили более 240 000 человек, из них треть — зарубежные туристы.
«Все персонажи Страны Лотте в этом году готовы рассказать своим гостям новые захватывающие истории, которые можно будет услышать в рамках праздника по случаю нашего дня рождения уже в предстоящий вторник», - сообщил BNS учредитель парка Рейн Мальсуб.
По словам Мальсуба, ежегодно парк обновляет свою программу и жители «Деревня изобретателей» - это еще одно название «Страны Лотте» - со своей дружеской и забавной жизненной философией способны предложить в течение круглого года яркие впечатления для всей семьи.
Согласно традиции «Страны Лотте», в день рождения парка все дети моложе десяти лет могут пройти бесплатно, если нарядятся в костюм одного из жителей «Деревни изобретателей».
«Гостей в этот день ожидают также музыкальные спектакли, совместное угощение тортом и множество других приятных сюрпризов», - добавила руководитель программы парка Ханна Киви.
«Страна Лотте» будет открыта до 31 августа, ежедневно ее аттракционы работают с 10 до 18 часов.
«После завершения летнего сезона вместе с обитателями «Страны Лотте» мы отправимся в небольшой отпуск, чтобы набраться сил перед рождественским периодом», - сообщил Мальсуб, отметив, что Рождественская страна Лотте откроется для групп детей с 13 декабря и для семейных посещений с 26 декабря.
«Страна Лотте» находится в волости Тахкуранна, близ Пярну, ее аттракционы размещены на площади 18 гектаров и в парке заняты более 150 человек. Финансировали строительство парка Фонд развития предпринимательства и Союз местных самоуправлений Пярнуского уезда. Спонсорами «Страны Лотте» являются компании Elektrum, Telia, Tallink, Port Artur и Saku.
Тематический парк, созданный по мотивам литературных произведений Хейки Эрнитса, Янно Пыльдма и Андруса Кивиряхка, а также мультфильмов, был открыт 25 июля 2014 года.
Его аттракционы пользуются большой популярностью не только среди местного населения. Частыми гостями парка являются семьи из Латвии, Финляндии, Швеции и России, других стран.
BNS
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